Obama apoia a candidatura presidencial de Kamala Harris

O ex-presidente americano Barack Obama apoiou, nesta sexta-feira (26), a candidatura de sua companheira democrata Kamala Harris para a Casa Branca, o que representa um grande impulso para a sua campanha para derrotar o republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro.

"Esta semana, Michelle e eu ligamos para nossa amiga Kamala Harris. Dissemos a ela que pensamos que será uma fantástica presidente dos Estados Unidos, e que tem todo nosso apoio", afirmou Obama em uma mensagem no X.

A primeira mulher vice-presidente do país busca voltar a fazer história em novembro depois de o presidente Joe Biden anunciar abruptamente que não tentaria a reeleição após semanas de crescente pressão para que renunciasse.

O apoio de Obama e de sua esposa, Michelle, se soma ao crescente impulso da campanha de Harris, e as pesquisas mostram que ela já reduziu a diferença que existia entre Trump e Biden.

"Neste momento crítico para o nosso país, faremos tudo o que podemos para garantir que ela ganhe em novembro", disse o ex-presidente democrata.

O influente ex-mandatário (2009-2017) era um dos últimos pesos pesados democratas que faltava para tornar seu apoio público, depois que Harris angariou o apoio do próprio presidente Biden.

Kamala ataca Trump e busca apoio democrata

Harris, de 59 anos, entrou na corrida pela presidência no domingo passado quando Biden, de 81, anunciou que não tentará um segundo mandato em novembro após um péssimo desempenho em um debate contra Trump, que acendeu todos os sinais de alerta sobre seu estado físico e intelectual.



Desde então, lançou um duro ataque contra Trump e seus republicanos "extremistas".

Na quinta-feira, Harris se dirigiu à Federação Americana de Professores - o primeiro sindicato a apoiar sua candidatura - para alertar que o país estava sendo testemunha de um "ataque total" dos republicanos de Trump às "liberdades duramente conquistadas".

Os delegados do Partido Democrata não demoraram a apoiar Harris em massa, e o impulso de sua campanha para ter pegado Trump desprevenido.

Em uma mensagem na rede social X, Harris disse na quinta-feira que estava preparada para debater com Trump, mas o candidato republicano considerou "inoportuno" realizar um duelo com sua nova rival antes de que ela seja nomeada oficialmente na convenção do Partido Democrata em agosto.