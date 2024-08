RESULTADO ELEIÇÕES VENEZUELA 2024 | Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Quem é o novo presidente da Venezuela? Saiba que horas sai o resultado

Até as 13h, horário local (14h em Brasília), 9,3 milhões de pessoas já haviam votado no pleito venezuelano; saiba horário de divulgação do resultado