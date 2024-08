Governo aceita indicado de Kim Jong-un e Coreia do Norte volta a ter embaixador no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, indicou o novo embaixador do país no Brasil e recebeu a concordância do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, o país comunista mais fechado do mundo voltará a elevar o nível político de sua representação em Brasília.

O Ministério das Relações Exteriores informou na noite da quarta-feira, dia 14, que "concedeu agrément (um aval diplomático) ao senhor Song Se Il como embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Popular Democrática da Coreia no Brasil".

De acordo com dados do Itamaraty, a Coreia do Norte tem apenas quatro diplomatas no País atualmente, sendo dois conselheiros e dois secretários - os últimos chegaram ao Brasil em 2016.

Não havia um embaixador designado, conforme os registros da pasta.

Regresso a Pyongyang

O embaixador Luís Felipe Silvério Fortuna chefia a missão do Brasil em Pyongyang, desde 2018. Dois anos depois, porém, ele acabou sendo forçado a se deslocar para Seul, na Coreia do Sul, após enfrentar dificuldades de voltar à Coreia do Norte.

O regime impôs uma série de restrições e cortou rotas aéreas em razão da pandemia da covid-19.

Fortuna segue como responsável pela embaixada em solo norte-coreano, embora ainda permaneça instalado em Seul.

Agora, há expectativa de que a indicação do embaixador de Kim Jong-un possa destravar seu retorno ao país, em reciprocidade.

O Estadão apurou que, em junho, a embaixada da Coreia do Norte em Brasília sinalizou ao Itamaraty que o governo concederia um novo visto diplomático ao embaixador Fortuna, o que permitiria seu ingresso no país, após quatro anos.