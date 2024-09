Terremoto em Lisboa: famosos relatam o medo durante os tremores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Hoje, dia 26 de agosto, um terremoto de magnitude 5,3 foi sentido em Lisboa, por volta das 5h11 do horário local, de Portugal.

Diversos famosos relataram nas redes sociais a tensão vivida durante os tremores de terra.

Luana Piovani

“Cara, eu acordei de madrugada e pensei nisso… Sabe aquele acordo zumbi de 4 segundos? Tá tudo bem, voltei a dormir, eu e Lola [a cadela]. Agora de manhã só se fala nisso e parece que foi um abalo sísmico bem forte”, contou a atriz e modelo.

Ela também relembrou que já viveu um terremoto enquanto viveu no Japão: "É um sensação bem maluca! Você leva um tempo até entender que é a terra que está tremendo".

Leticia Spiller

A atriz Leticia Spiller, que está no país para a gravação de um novo projeto, revelou no stories que sentiu os fortes tremores:

"Essa madrugada por aqui a terra tremeu"

A atriz e produtora Letícia Spiller relatando sobre o terremoto - Reprodução do Instagram

Aguinaldo Silva

Já no X (antigo Twitter), o autor Aguinaldo Silva comentou sobre o susto:

Susana Werner

Esposa do ex-goleiro Júlio Cesar relatou: "Terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter atinge Portugal. É o tremor de terra de maior magnitude em Portugal Continental desde 1969. Graças a Deus não sentimos aqui em casa. Medo! Alguém sentiu aí?", perguntou via Instagram.

Vitória Frate

Ela mora em Portugal com as filhas e o namorado, o surfista Ian Costa, em Costa de Caparica, uma cidade litorânea na região de Setubal que foi atingida pelos tremores:

"A madrugada foi intensa. No meio de um sonho, eu dizia para a Carolina: 'Pega as suas coisas, as paredes estão tremendo'. Abri os olhos e ouvi aquele som. Um som que quando penso ainda sinto um aperto no coração. Uma mistura de som de vento com som de trem. Era o som da terra balançando", relatou.

"Tudo parou. Eu ali com a Olívia no colo, o Ian com a Carolina, quadros arremessados no chão da sala e aquela sensação. Quando nos demos conta já tinha acabado. Mas a sensação no meu corpo, um arrepio misturado com enjoo, me dizia que não tinha sido um terremotozinho qualquer", completou a artista.

Ela termina com: "Falei com os amigos que moram perto. Todos acordados. Era real. E ficou muito real no meu corpo por algumas horas. Agora, já parece um sonho da noite passada. Mas a sensação de urgência e gratidão por não ter sido mais grave fica".

Leonardo Vieira

O ator Leonardo Vieira vive em Lisboa e também se pronunciou sobre o terremoto: "Estamos bem".

O ator Leonardo Vieira coementou sobre o terremoto em Portugal - Reprodução do Instagram

