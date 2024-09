Em tom sarcástico, Putin expressa apoio a Kamala Harris

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou nesta quinta-feira (5) apoio à candidata democrata Kamala Harris na eleição presidencial americana de novembro, em um tom sarcástico e um dia após Washington voltar a acusar Moscou de interferência eleitoral.

O presidente americano Joe Biden "recomendou a seus eleitores que apoiem a senhora Harris, então nós também a apoiaremos" quando enfrentar o ex-presidente Donald Trump, disse Putin, com um sorriso, em um fórum econômico em Vladivostok, no extremo leste russo.

"Em segundo lugar, ela (Kamala) tem um sorriso tão expressivo e contagiante que mostra que tudo está bem com ela", acrescentou o presidente russo.

A Casa Branca reagiu e exigiu que Putin "pare de interferir" nas eleições dos EUA.

"Os únicos que devem decidir quem será o próximo presidente dos Estados Unidos são os americanos, e agradeceríamos muito se o senhor Putin, a) parasse de falar sobre as nossas eleições, e b) parasse de interferir nelas", declarou o porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, John Kirby.

Críticas ao sistema político americano

Putin geralmente usa um tom duro para mencionar os eventos políticos e sociais nos Estados Unidos.

No ano passado, ele afirmou que o sistema político americano está "apodrecido" e que Washington não poderia dar lições de democracia a outros países.

Putin disse nesta quinta-feira que Trump, foi presidente entre 2017 e 2021, impôs "mais sanções contra a Rússia que qualquer presidente" anterior.

"Se Harris estiver bem, talvez se abstenha de tais ações", acrescentou.

Em fevereiro, Putin afirmou que Joe Biden, na época pré-candidato à reeleição antes desistir da candidatura em julho, era mais "previsível e experiente" que Donald Trump.

A declaração foi recebida com muito ceticismo pelos analistas americanos, que acreditam que Moscou prefere Trump, que é mais suscetível a reduzir a ajuda militar e financeira à Ucrânia.

Neste sentido, uma afirmação como a desta quinta-feira poderia ser uma simples estratégia para confundir as intenções russas.

A inteligência dos Estados Unidos concluiu que houve interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 e 2020 a favor de Trump, o que o republicano nega categoricamente, assim como a diplomacia russa.

Sanções americanas e resposta de Moscou

Trump já expressou sua admiração pelo presidente russo e disse que teria a capacidade de solucionar o conflito entre Rússia e Ucrânia "em 24 horas".

Também criticou os bilhões de dólares desembolsados por Washington para ajudar Kiev a conter a ofensiva russa, iniciada em fevereiro de 2022. Kamala Harris prometeu no final de agosto que apoiará a Ucrânia de maneira veemente.

As autoridades americanas anunciaram na quarta-feira sanções e processos judiciais contra funcionários do meio de comunicação russo RT, em resposta ao que afirmam que são tentativas de interferir nas eleições de novembro.

Entre as 10 pessoas e duas instituições afetadas pelas sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estão a editora-chefe do RT, Margarita Simonian, e sua adjunta, Elizaveta Brodskaia.

Segundo a Casa Branca, Putin estava "a par" das operações de interferência eleitoral. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, comentou a afirmação nesta quinta-feira.

"Evidentemente é uma operação, uma campanha de informação (...) preparada há muito tempo e que é necessária agora que se aproxima a última fase do ciclo eleitoral", disse em uma entrevista à agência russa Ria Novosti.

Preferências russas nas Eleições Americanas

As autoridades americanas não afirmaram quem seria beneficiado pelas tentativas de interferência russa nas eleições de 2024.

O secretário de Justiça dos Estados Unidos, Merrik Garland, comentou brevemente que, segundo a análise dos serviços de inteligência, "as preferências da Rússia não mudaram em relação às últimas eleições", o que a entender que Moscou está mais uma vez trabalhando a favor do republicano Trump.

A transmissão da RT foi amplamente reduzida ou proibida em muitos países ocidentais, que acusam o canal de tentar desestabilizar as suas democracias com a divulgação de informações falsas.