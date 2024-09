Taylor Swift anuncia apoio a Kamala Harris após debate eleitoral

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ontem (10) aconteceu o primeiro encontro entre Donald Trump e Kamala Harris, líderes na disputa pela presidência dos Estados Unidos. As eleições do país acontecem em 5 de novembro.

O debate abordou como principais questões a imigração, segurança, economia e saúde, com foco na questão do aborto, especialmente.

Logo após a finalização do debate às 23h45 (no horário de Brasília), a cantora Taylor Swift divulgou sua opinião por meio das redes sociais.

Diva pop apoia Kamala Harris

Taylor expressou com todas as letras que irá votar em Kamala Harris nas eleições 2024. Em sua declaração, destacou a importância de os eleitores se informarem sobre os candidatos e suas propostas. A artista enfatizou que o debate oferece uma oportunidade para que os eleitores entendam as políticas e planos apresentados.

A cantora também denunciou um incidente recente envolvendo desinformação. Ela relatou que uma inteligência artificial associada a sua imagem foi utilizada para apoiar erroneamente a candidatura de Donald Trump. Swift expressou preocupações sobre os riscos da desinformação e a necessidade de transparência nas declarações públicas.

Confira declaração da cantora na íntegra:

Captura de tela de publicação de Taylow Swift em apoio a Kamala Harris. - Reprodução/Instagram

"Como muitos de vocês, eu assisti ao debate hoje à noite. Se você ainda não fez isso, agora é um ótimo momento para pesquisar as questões em pauta e as posições que esses candidatos assumem nos tópicos que mais importam para você. Como eleitora, eu me certifico de assistir e ler tudo o que posso sobre suas políticas e planos propostos para este país.

Recentemente, fui informada de que uma IA minha, apoiando falsamente a candidatura de Donald Trump à presidência, foi postada no site dele. Isso realmente evocou meus medos em relação à IA e os perigos de disseminar desinformação. Cheguei à conclusão de que preciso ser muito transparente sobre meus planos reais para esta eleição como eleitora. A maneira mais simples de combater a desinformação é com a verdade.

Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz na eleição presidencial de 2024. Estou votando em Kamala Harris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito precisarem de uma guerreira para defendê-los. Acho que ela é uma líder talentosa e com mão firme, e acredito que podemos conquistar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos. Fiquei muito animada e impressionada com a escolha dela de Tim Walz como vice, que tem defendido os direitos LGBTQ+, a fertilização in vitro e o direito da mulher sobre seu próprio corpo há décadas.

Fiz minha pesquisa e fiz minha escolha. A sua pesquisa é totalmente sua e a escolha é sua para fazer. Também quero dizer, especialmente para quem vai votar pela primeira vez: Lembre-se de que, para votar, você precisa estar registrado! Também acho muito mais fácil votar antecipadamente. Vou colocar o link de onde se registrar e as datas e informações sobre votação antecipada nos meus stories."

Debate entre Trump e Kamala Harris

O debate foi marcado por momentos de intenso confronto entre ambos os candidatos. Provocações, acusações de falsas informações e troca de farpas foi comum durante toda a transmissão promovida pela ABC.

Vale destacar que de acordo com com última pesquisa de intenções de votos produzida pela ABC News e Ipsos, Kamala e Trump estão juntos na liderança.

Enquanto a democrata possui possui 50% das intenções dos eleitores registrados, o republicano possui 46%.