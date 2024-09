Explosões coordenadas de pagers matam 9 e ferem 2,7 mil no Líbano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Centenas de pagers explodiram ao mesmo tempo em todo o Líbano nesta terça, 17, em um ataque aparentemente coordenado para atingir membros do grupo Hezbollah, matando 9 pessoas e deixando 2,7 mil feridas. Segundo fontes americanas citadas pelo jornal The New York Times, Israel plantou explosivos nos dispositivos.

As explosões ocorreram principalmente no sul do Líbano e nos arredores de Dahiye, em Beirute, redutos do Hezbollah.

O ataque ocorreu um dia depois de líderes israelenses terem alertado que estavam considerando intensificar sua campanha militar contra o Hezbollah dentro do Líbano.

O Hezbollah e o governo libanês acusaram Israel de estar por trás do ataque. Autoridades americanas a par da operação afirmaram que material explosivo foi colocado perto da bateria dos pagers antes de eles serem entregues ao Líbano pela empresa de Taiwan Gold Apollo. O Exército israelense se recusou a comentar.

A onda de explosões deixou muitas pessoas em Beirute em estado de confusão e choque. Testemunhas relataram ter visto fumaça saindo dos bolsos das pessoas, seguida por pequenas explosões. Imagens amadoras transmitidas pela televisão libanesa mostraram cenas caóticas em hospitais.

O primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, caracterizou o ataque como "agressão criminosa israelense" e violação da soberania libanesa.

Alvos

Três oficiais disseram que o ataque tinha como alvo centenas de pagers de membros do Hezbollah. Entre os mortos estava o filho de um deputado do grupo, Ali Ammar. Uma menina de 10 anos morreu quando o pager de seu pai explodiu. O embaixador do Irã em Beirute, Mojtaba Amani, ficou ferido. O Irã ofereceu ajuda para tratar os feridos.

Na Síria, 14 pessoas ficaram feridas também por explosões de pagers em um ataque aparentemente coordenado contra o Hezbollah, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização com sede no Reino Unido.

O conflito entre Israel e o Hezbollah começou em outubro, com combatentes disparando mísseis contra o território israelense em solidariedade ao aliado Hamas. Por meses, líderes de ambos os lados alertam que a crise pode se expandir para uma guerra envolvendo forças terrestres.