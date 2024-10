Primeiro voo com 228 repatriados do Líbano chega em São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após dias de angústia e expectativa, 228 passageiros repatriados do Líbano, entre brasileiros e familiares, chegaram em São Paulo. O KC-30 do Governo Federal pousou às 10h25 deste domingo (6), na Base Aérea de Guarulhos. Três animais domésticos também foram trazidos.

A chegada dos repatriados, por meio da Operação Raízes do Cedro, foi acompanhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O voo priorizou mulheres, idosos e crianças, dez delas de colo.

Em nota, o governo federal destacou que a chegada dos repatriados ocorreu por meio de articulação de "equipes do Ministério das Relações Exteriores em Brasília e na Embaixada do Brasil em Beirute e a ação operacional da Força Aérea Brasileira".

Na tarde do sábado, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, telefonou ao embaixador do Brasil no Líbano, Tarcísio Costa, para agradecer pelo trabalho do time libanês no diálogo com a comunidade brasileira, de cerca de 20 mil pessoas, e no planejamento e organização da repatriação.

Cerca de três mil manifestaram interesse em voltar ao Brasil devido aos conflitos no Oriente Médio.

Na tripulação do KC-30 veio uma equipe multidisciplinar com três médicos, dois enfermeiros e dois psicólogos para acolhimento e assistência dos passageiros.

Uma força-tarefa vai indicar locais de estadia e orientações sobre locomoção dentro do território nacional. O Ministério do Desenvolvimento Social escalou assistentes sociais para casos em que a família não tenha mais vínculos definidos no Brasil. Se for necessário, a pasta atua numa política de abrigamento e avalia situações de vulnerabilidade para agilizar acesso ao Cadastro Único e a programas como o Bolsa Família.