Justiça dos EUA ordena que Google abra sua loja de aplicativos para a concorrência

Um juiz americano ordenou, nesta segunda-feira (7), que o Google autorize a instalação de plataformas concorrentes à sua loja de aplicativos Google Play, embora o grupo tenha informado que irá recorrer da decisão.

A ordem é resultado da derrota judicial do Google em um caso de livre concorrência iniciado pela desenvolvedora de jogos eletrônicos Epic Games, no qual um júri da Califórnia decidiu que o Google mantém um monopólio ilegal, por meio de sua loja, no sistema operacional Android para dispositivos móveis.

"Esperamos continuar apresentando nosso caso em apelação e seguiremos defendendo o que é melhor para os desenvolvedores, fabricantes de dispositivos e bilhões de usuários do Android em todo o mundo", afirmou Lee-Anne Mulholland, vice-presidente de assuntos regulatórios da empresa.

Os telefones que utilizam o sistema operacional Android detêm cerca de 70% do mercado mundial de dispositivos inteligentes.

Um júri em San Francisco levou poucas horas em dezembro para decidir contra o Google, ao constatar que o grupo adotava várias estratégias ilegais para manter o monopólio de sua loja de aplicativos em telefones com sistema operacional Android.

O caso se soma a outro revés para o Google em agosto, quando um juiz federal decidiu que a empresa líder em motores de busca online também possui um monopólio ilegal neste setor.

O Google também enfrenta um processo por concorrência em outro caso federal na Virgínia, sendo este último sobre seu domínio no mercado de publicidade online.