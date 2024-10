Furacão espalha destruição pela Flórida e deixa pelo menos quatro mortos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As autoridades anunciaram que pelo menos quatro pessoas haviam sido mortas no dia anterior por dois tornados formados na costa leste da península.

O poderoso furacão Milton varreu a região central da Flórida de leste a oeste na noite de quarta-feira, provocando enchentes e tornados mortais, duas semanas após a passagem de outro ciclone devastador.

As autoridades locais anunciaram nesta quinta-feira (10) que pelo menos quatro pessoas haviam sido mortas no dia anterior por dois tornados formados na costa leste da península.

Outros tornados foram vistos nas regiões central, sul e oeste do estado antes da chegada de Milton, causando grandes danos em lugares como Fort Myers. Os serviços de meteorologia haviam alertado sobre o risco de tornados associados ao furacão.

“Essa tempestade produziu muitos tornados”, confirmou o governador Ron DeSantis na quinta-feira à CNBC, dizendo que temia que o fenômeno climático causasse muitas mortes.

Milton, que na manhã desta quinta-feira deixou a Flórida para trás e está nas águas do Atlântico, também “causou inundações em lugares como Daytona Beach e Saint Augustine” na costa leste da península, disse ele, mas também no coração da Flórida, como Orlando, onde os parques temáticos da Disney World permaneceram fechados por precaução.

No entanto, o pior cenário possível parece ter sido evitado, especialmente na costa oeste.

“A submersão marinha não foi tão significativa quanto foi durante o furacão Helene, há algumas semanas”, disse DeSantis, observando que o Milton diminuiu de intensidade e mudou ligeiramente de curso antes de atingir a costa.

O governador republicano conversou por telefone na manhã desta quinta-feira com o presidente democrata Joe Biden, de acordo com a Casa Branca, que alertou várias vezes que o Milton tinha força para ser um dos furacões mais destrutivos do último século.

"Muita sorte"



A cidade litorânea de Sarasota, no oeste do país, estava voltando à vida na manhã desta quinta-feira, quando os moradores correram para verificar os danos.

“Acho que tivemos muita sorte”, disse Carrie Elizabeth à AFP. “Vai levar tempo para limpar, mas poderia ter sido muito pior.”

No entanto, Biden fez um apelo no X para que a população “fique em casa” por enquanto.

Mais ao norte, na cidade de São Petersburgo, em Tampa Bay, o furacão arrancou o teto do estádio de beisebol dos Rays e causou o desabamento de um guindaste.

Mais de 3,3 milhões de residências na Flórida estavam sem energia na manhã desta quinta-feira, de acordo com o site especializado poweroutage.us.

O Milton atingiu a costa oeste da Flórida na noite de quarta-feira como um furacão de categoria 3 - em uma escala de 5 - e avançou fortemente para o interior antes de chegar ao Atlântico nesta quinta-feira.

Embora tenha deixado a península, o furacão continua a gerar ventos fortes e “chuva forte” na região central e leste da Flórida, alertou o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC).

Piora



Duas semanas depois de o furacão Helene ter atingido a mesma região, matando pelo menos 237 pessoas no sudeste dos Estados Unidos, incluindo pelo menos 15 na Flórida, Milton era uma preocupação maior para as autoridades por causa do solo saturado e dos detritos ainda espalhados pelas ruas.

O terceiro estado mais populoso do país e um ímã para turistas, a Flórida está acostumada a furacões. Mas a mudança climática, ao aquecer a água do mar, está fazendo com que eles se intensifiquem rapidamente, aumentando o risco de eventos mais fortes, de acordo com os cientistas.

Para o professor John Marsham, cientista atmosférico, “muitos aspectos do Helene e do Milton estão muito alinhados” com o que os especialistas preveem em termos de mudança climática.

“Os furacões precisam de oceanos quentes para se formarem e as temperaturas recordes dos oceanos estão alimentando essas tempestades devastadoras. O ar mais quente retém mais água, levando a chuvas mais intensas e mais inundações”, explicou.

Ao mesmo tempo, “o aumento do nível do mar devido à mudança climática está levando ao aumento das inundações costeiras.

As temperaturas no Atlântico Norte atingiram recordes este ano, de acordo com dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA).

Faltando pouco mais de um mês para a eleição, a passagem do Helene assumiu uma dimensão política, com republicanos e democratas entrando em conflito sobre a ajuda aos afetados.

O ex-presidente e candidato republicano Donald Trump acusou os democratas de terem reagido tarde demais ao furacão, uma acusação veementemente rejeitada por Biden e pela candidata democrata Kamala Harris.