Planalto informa resgate de mais 220 passageiros da zona de conflito no Líbano em 5º voo da FAB

No total, a Operação Raízes do Cedro já resgatou 1.105 pessoas e 13 animais de estimação, desde o seu início em 6 de outubro

Mais 220 passageiros resgatados da zona de conflito no Líbano já estão a caminho do Brasil no quinto voo da Força Aérea Brasileira (FAB), que decolou de Beirute às 12h deste domingo.

A informação foi divulgada, neste domingo (13), pelo Palácio do Planalto. Entre os passageiros, estão 10 crianças de colo, além de dois pets.

No total, a Operação Raízes do Cedro já resgatou 1.105 pessoas e 13 animais de estimação, desde o seu início em 6 de outubro.

Pouso

O avião fará uma escala em Lisboa, Portugal, para reabastecimento e o pouso está previsto em Guarulhos, São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 14.

A aeronave levou ao Líbano uma carga de donativos brasileiros, com 1.400 cestas básicas e 6.900 embalagens de medicamentos arrecadados pela Associação Unidos pelo Líbano.

Segundo o Planalto, o Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, mantém contato com brasileiros e familiares próximos para prestar assistência consular e avaliar a necessidade de um novo voo de repatriação.



As ações de repatriação e recepção são similares às realizadas pelo Governo Federal em outubro de 2023, na Operação Voltando em Paz, que repatriou brasileiros das zonas de conflito na Faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Israel.