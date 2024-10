Capacetes azuis 'permanecerão em suas posições’ no Líbano, diz chefe da Unifil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As forças de paz da ONU vão manter suas posições no Líbano, apesar dos apelos de Israel para que se retirem em meio à intensificação dos combates entre Israel e Hezbollah, que deixaram cinco capacetes azuis feridos, declarou o chefe das tropas da organização nesta segunda-feira (14).

"Foi tomada a decisão de que a Unifil permaneça atualmente em todas as suas posições, apesar dos pedidos das Forças de Defesa de Israel para que abandonem as posições próximas à Linha Azul", afirmou Jean-Pierre Lacroix, chefe da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil, na sigla em inglês).

"Quero destacar que essa decisão segue de pé. Foi confirmada esta manhã pelo secretário-geral" da ONU, António Guterres, disse Lacroix.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou nesta segunda o pedido de Israel para que as forças de paz no sul do Líbano se retirem das áreas próximas à fronteira entre os dois países, insistindo em que é "completamente falso" que as forças israelenses tenham atacado a Unifil.

No entanto, a Unifil acusou o exército israelense de disparar "repetida" e "deliberadamente" contra suas instalações, ferindo cinco capacetes azuis, o que gerou duras críticas a Israel.

"COBERTURA PARA ATAQUES"

Netanyahu reiterou nesta segunda que o Hezbollah utiliza "as instalações e posições da Unifil como cobertura para realizar seus ataques" contra Israel.

O Conselho de Segurança da ONU, por sua vez, expressou pela primeira vez de forma unânime sua "grande preocupação depois que várias posições da Unifil foram atacadas nos últimos dias".

Na declaração da presidência rotativa do conselho, atualmente liderada pela embaixadora da Suíça na ONU, Pascale Baeriswyl, os 15 países-membros "instaram todas as partes a respeitar a segurança do pessoal e as instalações da Unifil".

Sem qualquer menção a Israel, também lembraram que as forças de paz e as instalações das Nações Unidas nunca devem ser alvo de ataque.

Segundo a Resolução 1701 do Conselho de Segurança, apenas os cerca de 9.500 efetivos da Unifil e o exército libanês podem atuar no sul do Líbano.

"Acabamos de ouvir dos membros do Conselho de Segurança da ONU a expressão unânime de apoio à Unifil. Claro, isso é muito encorajador", acrescentou Lacroix.

Em 2000, a Unifil estabeleceu a "Linha Azul", uma faixa de 120 quilômetros ao longo do sul do Líbano para garantir a retirada completa das forças israelenses.