Líder supremo do Irã ameaça Israel e EUA com 'resposta esmagadora'

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, ameaçou neste sábado, 2, Israel e os Estados Unidos com "uma resposta esmagadora" em retaliação aos ataques recentes ao Irã e aliados.

Khamenei se juntou ao coro de autoridades iranianas que ameaçam lançar outro ataque contra Israel após o ataque de 26 de outubro à República Islâmica, que teve como alvos bases militares e outros locais, e matou pelo menos cinco pessoas.

"Os inimigos, seja o regime sionista ou os Estados Unidos da América, certamente receberão uma resposta esmagadora ao que estão fazendo ao Irã, à nação iraniana e à frente de resistência", disse Khamenei em vídeo divulgado pela mídia estatal iraniana.

O líder supremo não falou sobre quando o ataque ocorreria nem seu escopo. Khamenei, de 85 anos, havia adotado uma abordagem mais cautelosa em comentários anteriores, dizendo que as autoridades iriam avaliar a resposta do Irã e que o ataque de Israel "não deveria ser exagerado nem minimizado". O Irã lançou dois grandes ataques diretos contra Israel, em abril e outubro.

Os aliados do Irã, chamados de "Eixo da Resistência" por Teerã, foram severamente prejudicados pelos ataques israelenses em andamento, particularmente o Hezbollah, do Líbano, e o Hamas, na Faixa de Gaza.

O general Mohammad Ali Naini, porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã, que controla os mísseis balísticos necessários para atingir Israel, deu uma entrevista publicada pela agência de notícias Fars pouco antes das declarações de Khamenei serem divulgadas. Ele alertou que a resposta do Irã "será sábia, poderosa e além da compreensão do inimigo".

Khamenei se encontrou no sábado (2) com estudantes universitários para marcar o Dia dos Estudantes, que comemora um incidente de 4 de novembro de 1979, no qual soldados iranianos abriram fogo contra estudantes que protestavam contra o governo do xá Reza Pahlevi na Universidade de Teerã.

O tiroteio matou e feriu vários estudantes e aumentou ainda mais as tensões que consumiam o Irã na época, o que eventualmente levou o xá a fugir do país e à Revolução Islâmica de 1979. A multidão ofereceu uma recepção estridente a Khamenei, gritando: "O sangue em nossas veias é um presente para nosso líder!"

O Irã vai celebrar o 45º aniversário da crise dos reféns da Embaixada dos EUA neste domingo, 3, seguindo o calendário persa. A invasão da embaixada por estudantes islâmicos, em 4 de novembro de 1979, levou à crise de 444 dias, que consolidou a inimizade de décadas entre Teerã e Washington que persiste até hoje.