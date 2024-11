Trump vence em 2 estados-chave e sai na frente em disputa pela presidência

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Até o início da madrugada desta quarta-feira (6), a apuração eleitoral nos Estados Unidos apontavam o retorno do ex-presidente Republicano Donald Trump à Casa Branca.

Pouco antes das 2h, Trump já havia alcançado 230 delegados (60.468.214 votos - 51%) do total de 270 delegados necessários, com Kamala Harris, candidata Democrata, contabilizando 205 delegados (56.366.726 votos - 47.6%).

Especialistas preveem vitória de Trump

O resultado conferia a Trump vitória em 24 estados, com Kamala saindo vitoriosa em outros 14.

Com esse cenário, as projeções de veículos de comunicação americanos já davam como certa a vitória de Trump, que travou uma disputa acirrada com Kamala durante toda a campanha.

O ex-presidente Donald Trump venceu na Carolina do Norte, o primeiro estado indeciso a ser convocado, e ultrapassou a vice-presidente Kamala Harris no Colégio Eleitoral.

Por outro lado, a candidata democrata Kamala Harris conquistou o estado da Califórnia, garantindo seus 54 votos no Colégio Eleitoral, enquanto seu adversário republicano Donald Trump tem vitórias projetadas em Idaho e Iowa, segundo emissoras de televisão americanas.

Com a vitória na Carolina do Norte e a Geórgia, Trump somou mais 32 delegados. Ele também está ligeiramente à frente em outros três estados-chave:

Pensilvânia;

Michigan;

Wisconsin.

Trump venceu em:

Alabama



Arkansas



Carolina do Norte



Carolina do Sul



Dakota do Norte



Dakota do Sul



Flórida



Geórgia

Idaho



Indiana



Iowa



Kansas



Kentucky



Louisiana



Mississippi



Missouri



Montana



Nebraska



Ohio



Oklahoma



Tennessee



Texas



Utah



Virgínia Ocidental



Wyoming



Kamala venceu em:

Califórnia



Colorado



Connecticut



Delaware



Distrito de Colúmbia



Illinois



Maryland



Massachusetts



New Hampshire



Nova Jersey



Nova York



Novo México



Oregon



Rhode Island



Vermont



Virgínia



Washington

Outras votações nos EUA

Os republicanos tomaram uma cadeira dos democratas no Senado americano, pelo estado conservador da Virgínia Ocidental, em eleições que, além da Presidência do país, definem quem terá o controle do Congresso.

Paralelamente ao pleito presidencial, os eleitores de centenas de distritos também decidem se os democratas ou os republicanos assumem o comando em ambas as casas do Poder Legislativo em janeiro.

O Congresso americano se divide entre a Câmara dos Representantes, onde estão em jogo todas as 435 cadeiras, e o Senado de 100 integrantes, onde há 34 vagas em disputa este ano.

Segundo as projeções dos meios de comunicação, o atual governador de Virgínia Ocidental, Jim Justice, superou o ex-prefeito Glenn Elliott na corrida para substituir o moderado Joe Manchin, que está se aposentando e votou como independente junto aos democratas.

Justice foi eleito governador pelo Partido Democrata em 2016, mas mudou para o lado republicano pouco depois de assumir o cargo.

Sua vitória aniquilou a vantagem democrata de 51 a 49 votos no Senado. Com isso, os republicanos precisam de apenas mais uma vitória para recuperar o controle da casa, e voltam seus olhos para Montana, Ohio e, possivelmente, Wisconsin, Pensilvânia e Michigan.

Também se consagrou nesta terça-feira a democrata Sarah McBride, que se tornou a primeira pessoa transgênero eleita para o Congresso dos Estados Unidos, onde representará seu estado natal, Delaware.

Sarah, 34, ocupava uma cadeira no Senado estadual e terá agora um assento na Câmara dos Representantes, segundo projeções das emissoras NBC e CNN.

Os democratas tentam aliviar suas perdas com avanços no Texas e na Flórida, mas já sofreram uma decepção prematura neste último estado, com a vitória fácil do republicano Rick Scott.

Se os republicanos vencerem em todos os distritos, chegarão a 55 de 100 cadeiras, o que lhes dará um enorme poder.

O monitor não partidário de financiamento político OpenSecrets informa que, durante este ciclo, foram gastos 10 bilhões de dólares (R$ 57,8 bilhões) nas campanhas dos candidatos ao Congresso, um pouco menos do que em 2020, mas quase o dobro dos 5,5 bilhões (R$ 31,8 bilhões) gastos na disputa presidencial deste ano.

Voto contra aborto

Uma consulta de iniciativa cidadã para ampliar o direito ao aborto para além das seis semanas de gestação fracassou nesta terça-feira (5) no estado americano da Flórida, anunciaram os canais de TV ABC e NBC.

A proposta buscava permitir o aborto até cerca de 24 semanas de gestação e exigia 60% de votos favoráveis, o limiar mais exigente entre os dez estados que organizaram consultas sobre esse tema paralelamente às eleições presidenciais.

Os defensores do direito ao aborto esperavam que o terceiro estado mais populoso do país voltasse a se tornar um refúgio para as mulheres do sudeste.

Quase todas as consultas sobre o tema buscam consagrar o direito ao aborto em estados onde ele ainda é legalizado, ou reverter as restrições ou proibições aprovadas desde 2022.

Após a decisão histórica da Suprema Corte americana que anulou a proteção federal ao aborto, os estados recuperaram a liberdade plena para legislar sobre o assunto.

O aborto esteve no centro da campanha da candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, que se posicionou como defensora dos direitos das mulheres e denunciou as situações terríveis que algumas delas precisam enfrentar devido às restrições.