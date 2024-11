Segundo terremoto, de 6,8 de magnitude, atinge Cuba

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um segundo terremoto, mais forte que o primeiro, sacudiu a ilha de Cuba na costa sul, perto de Santiago, neste domingo (10), de acordo com o Serviço Geofísico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor de magnitude 6,8 atingiu 23,5 quilômetros abaixo do oceano, apenas algumas horas após o primeiro terremoto de magnitude 5,9, que foi sentido em várias províncias do país.

Enquanto isso, o Centro Nacional de Pesquisas Sismológicas de Cuba (CENAIS) e as autoridades de Santiago de Cuba confirmaram um "terremoto de 5,4 graus na escala Richter perceptível no leste de Cuba. Há registros de tremores secundários", informou o canal oficial de televisão Caribe.

Até o momento, a perceptibilidade foi registrada em todas as províncias do leste, bem como em Camagüey e Ciego de Avila (centro), de acordo com o jornal oficial Granma, sem relatos de perda de vidas até o momento.

"Aqui as pessoas saíram rapidamente para as ruas porque o solo se moveu com muita força", disse à AFP por telefone Andres Perez, um aposentado de 65 anos que mora no centro de Santiago de Cuba.

"Foi muito forte, minha esposa está muito nervosa", acrescentou.

Leia Também PT defende que Brasil socorra Cuba em meio ao apagão

O tremor sacode a ilha quando o país se recupera do flagelo do Rafael, um furacão de categoria 3, que atingiu o oeste do território, deixando-o por quase dois dias com falta de energia elétrica generalizada.

Um terremoto de magnitude 5,1 foi registrado em 17 de outubro em Santiago de Cuba, sem danos.

Outro forte terremoto de magnitude 7,7 foi registrado em janeiro de 2020 nas águas do Caribe e foi sentido em várias províncias cubanas, causando a evacuação de edifícios em Havana, sem danos relatados.