Escolas são fechadas no sul da Índia ante a chegada de tempestade tropical Fengal

As escolas foram fechadas e centenas de pessoas foram retiradas para o interior da Índia antes da chegada da poderosa tempestade tropical Fengal, que já deixou 12 mortos no Sri Lanka.

O ciclone Fengal atingirá o estado de Tamil Nadu (sul) durante a tarde, com ventos sustentados de 70 a 80 quilômetros por hora, segundo projeção da agência meteorológica da Índia.

Em sua previsão, a agência pediu aos pescadores que permaneçam em terra e alertou que ondas de até um metro ameaçam áreas costeiras mais baixas. Escolas em muitos distritos de Tamil Nadu foram fechadas e 471 pessoas foram transferidas para abrigos, informou o Economic Times.

Antes de se deslocar em direção à Índia, Fengal atingiu a costa do Sri Lanka nesta semana, matando 12 pessoas, incluindo seis crianças que se afogaram. As autoridades informaram que mais de 335.000 pessoas tiveram que fugir de suas casas devido às enchentes.

Os ciclones, equivalentes aos furacões que se formam no Atlântico Norte ou aos tufões que atingem a costa noroeste do Pacífico, são uma ameaça comum no oceano Índico, mas especialistas alertam que a mudança climática aumentou sua frequência e intensidade.