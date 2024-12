Duas pessoas entre 181 sobrevivem a acidente com avião na Coreia do Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Balanço final do acidente aéreo com avião da companhia Jeju Air foi comunicado pelos bombeiros na manhã deste domingo, na Coreia do Sul

Duas pessoas sobreviveram e 179 morreram em acidente com um avião da companhia aérea Jeju Air, na Coreia do Sul, neste domingo (29), anunciaram os bombeiros ao comunicarem o balanço final.

"Dos 179 mortos, 65 foram identificados", explicaram os bombeiros, especificando que os testes de DNA continuam.

Os sobreviventes são dois tripulantes que foram resgatados do avião em chamas, logo após ter feito um pouso de emergência.

O que causou queda do avião Coreia do Sul?

O acidente teria sido causado por "contato com pássaros, resultando em uma falha no trem de pouso" enquanto o avião tentava aterrissar no aeroporto, localizado no sudoeste do país, segundo a Yonhap.

O Ministério dos Transportes informou que o jato Boeing 737-800 voltava de Bangcoc, com 181 pessoas a bordo.

Imagens do acidente transmitidas por canais de televisão sul-coreanos mostraram o avião da Jeju Air derrapando pela pista de pouso em alta velocidade, aparentemente com o trem de pouso ainda fechado, ultrapassando a pista e colidindo de frente com um muro de concreto, o que causou uma explosão.

O chefe do corpo de bombeiros de Muan, Lee Jeong-hyeon, afirmou em um comunicado que o avião foi completamente destruído, com apenas a cauda permanecendo reconhecível entre os destroços.

Piloto enviou sinal de socorro

O piloto enviou um sinal de socorro pouco antes de o avião passar pela pista e derrapar em uma zona tampão, antes de atingir o muro.

Um alto funcionário do Ministério dos Transportes, Joo Jong-wan, disse que dados de voo e os gravadores de voz da cabine da caixa preta foram recuperados e serão examinados por especialistas do governo.

A Jeju Air expressou em comunicado "profundo pedido de desculpas" pelo acidente e disse que fará "o máximo para gerenciar as consequências do acidente".

Em entrevista coletiva, o presidente da Jeju Air, Kim E-bae, curvou-se com outros altos funcionários da empresa enquanto pedia desculpas às famílias enlutadas e disse que sente "total responsabilidade".

Kim disse que a empresa não identificou nenhum problema mecânico na aeronave após exames regulares e que aguardaria os resultados das investigações do governo sobre a causa do acidente.

A Boeing disse em comunicado no X que estava em contato com a Jeju Air e está pronta para apoiar a empresa no tratamento do acidente.