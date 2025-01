Na Coreia do Sul, após 6 horas, fracassa tentativa de prisão de presidente afastado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Yoon Suk Yeol foi afastado do cargo e não sai da residência oficial desde o dia 12 de dezembro, quando afirmou que lutaria para permanecer no cargo

A agência anticorrupção da Coreia do Sul desistiu de prender o presidente afastado do país, Yoon Suk Yeol, após seis horas de cerco à residência oficial. Homens do serviço secreto a serviço de Yoon bloquearam a entrada de agentes que cumpririam o mandado de prisão.

O presidente afastado tem desafiado a polícia há várias semanas e não sai da residência oficial desde o dia 12, quando fez um pronunciamento na televisão em que afirmou que lutaria para não ser tirado do cargo.

Yoon declarou lei marcial no país

No dia 3 de dezembro, Yoon declarou lei marcial no país e enviou tropas para cercar o Parlamento, que é dominado pela oposição. No dia 14, o presidente foi derrubado pelos parlamentares, em um processo de impeachment que teve apoio unânime.

Desde então, o presidente afastado enfrenta acusações de rebelião, mas se recusa a ter contato com os investigadores do caso. Na terça-feira, 31, um tribunal de Seul emitiu um mandado de prisão contra Yoon.

Ao permanecer na residência oficial da presidência, Yoon dificulta o trabalho da polícia, já que uma lei sul-coreana blinda locais que podem abrigar segredos militares. Fonte: Associated Press.



