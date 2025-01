'Grande preocupação' do Brasil com a situação na Venezuela (Itamaraty)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Brasil expressou neste sábado (11) sua "grande preocupação" com "denúncias de violações de direitos humanos a opositores" do governo venezuelano, um dia após o presidente Nicolás Maduro tomar posse para um terceiro mandato.

"O governo brasileiro deplora os recentes episódios de prisões, de ameaças e de perseguição a opositores políticos", diz a nota.

A reeleição de Nicolás Maduro em julho de 2024 é questionada pela oposição, que denunciou fraudes na votação e reivindicou a vitória de seu candidato Edmundo González Urrutia, que acabou sendo forçado ao exílio mais tarde.

O Brasil não reconheceu oficialmente a vitória do presidente socialista e solicitou a apresentação da ata da eleição, que nunca foi tornada pública.

O governo do presidente de esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto, enviou um representante - seu embaixador em Caracas - à posse de Maduro.

"O Brasil exorta, ainda, as forças políticas venezuelanas ao diálogo e à busca de entendimento mútuo, com base no respeito pleno aos direitos humanos com vistas a dirimir as controvérsias internas", afirmou o Itamaraty em nota.

Na sexta-feira, Lula e seu colega francês, Emmanuel Macron, pediram que Maduro "retomasse o diálogo com a oposição".

Fronteiras fechadas

Brasília anunciou, na noite de sexta-feira (10), que a fronteira entre Brasil e Venezuela estava fechada até segunda-feira (13), por decisão das autoridades venezuelanas.

O governo de Maduro também fechou a fronteira com a Colômbia na manhã de sexta-feira, citando uma "conspiração internacional para perturbar a paz dos venezuelanos".

Equador, Panamá, Costa Rica e República Dominicana repudiaram neste sábado a posse de Maduro.

Os quatro governos que integram a Aliança pelo Desenvolvimento na Democracia (ADD) rejeitaram "da forma mais enérgica o ato ilegítimo de tomada de posse em 10 de janeiro na Venezuela (...) produto de uma fraude eleitoral imposta através do terror de Estado contra o povo venezuelano".

Para a ADD, "há evidências" de que "o eleitorado votou pacífica e maciçamente a favor de Edmundo González Urrutia".

"A ADD continuará trabalhando junto com a comunidade internacional por uma transição democrática na Venezuela que encerre este lamentável período de opressão e violações sistemáticas dos direitos humanos", acrescentou o comunicado.

Alfredo Romero, presidente da ONG Foro Penal, informou na sexta-feira que sua associação registrou "49 prisões por fins políticos na Venezuela" desde o início do ano.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, que acompanha a situação no país sul-americano "com grande preocupação", pediu a libertação de todos os "detidos arbitrariamente".









