Emir do Catar se reúne com enviados do Hamas e EUA para negociar trégua em Gaza

O emir do Catar se reuniu, nesta segunda-feira (13), com representantes do Hamas e com os enviados para o Oriente Médio das administrações em fim de mandato e eleita dos Estados Unidos, como parte dos esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza.

O emir, Tamim bin Hamad al Thani, e uma delegação do movimento islamista palestino, liderada por seu principal negociador, Jalil al Hayya, discutiram a "evolução das negociações sobre o cessar-fogo na Faixa de Gaza, com vistas a alcançar uma trégua de longo prazo", informou seu gabinete em comunicado.

Al Thani também se reuniu com Steve Witkoff, enviado especial para o Oriente Médio do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e Brett McGurk, emissário para a região do presidente em fim de mandato, Joe Biden, anunciou seu gabinete em outro comunicado.

"Estamos próximos de um acordo e ele pode ser fechado nesta semana. Não estou fazendo uma promessa ou previsão, mas está ao nosso alcance", disse nesta segunda-feira o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, a jornalistas.

As conversações entre Israel e o Hamas para pôr fim ao devastador conflito na Faixa de Gaza, iniciado com o letal ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, permanecem há meses em um impasse.

As negociações indiretas foram retomadas em Doha no início do mês, com a mediação do Catar, Egito e Estados Unidos, para alcançar um acordo de cessar-fogo que facilite a liberação de dezenas de reféns que ainda estão em cativeiro em Gaza.