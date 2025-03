Israel anuncia operações terrestres e lança 'último aviso' a Gaza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O governo de Israel anunciou, nesta quarta-feira (19), novas operações terrestres em Gaza e lançou um "último aviso" aos residentes do território para que devolvam os reféns e expulsem o movimento islamista Hamas do poder.

O exército israelense realizou nesta semana a onda mais mortal de bombardeios desde o início da trégua em janeiro, matando centenas de pessoas, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas.

A Defesa Civil de Gaza relatou que 470 pessoas morreram nos bombardeios israelenses iniciados na madrugada de terça-feira, entre elas 14 membros da mesma família no norte do território.

Fred Oola, médico do hospital de campanha da Cruz Vermelha em Rafah, afirmou que a retomada dos ataques acabou com a calma relativa dos últimos dois meses.

"Agora, podemos sentir o pânico no ar (...) e ver a dor e devastação nos rostos das pessoas que ajudamos", declarou em um comunicado.

O Exército israelense indicou em um comunicado que "nas últimas 24 horas (...) foram iniciadas operações terrestres seletivas no centro e sul da Faixa de Gaza para ampliar o perímetro de segurança".

"Residentes de Gaza, este é o último aviso", declarou o ministro da Defesa, Israel Katz. "Devolvam os reféns e eliminem o Hamas, e outras opções serão abertas, incluindo a possibilidade de se deslocarem para outros lugares do mundo para aqueles que desejarem".

Assim como na véspera, no norte de Gaza, homens, mulheres e crianças fugiram nesta quarta em meio a uma paisagem de destruição, a pé ou aglomerados em carroças, um êxodo que já viveram durante os meses de guerra.

Portas abertas para negociar

No centro de Gaza, o escritório das Nações Unidas de Serviços e Projetos (Unops) anunciou que um de seus funcionários morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em Deir al Balah vítimas de um "artefato explosivo" que atingiu um de seus prédios.

O Ministério da Saúde do governo do Hamas culpou Israel, enquanto o Exército israelense negou ter bombardeado um prédio da ONU.

A chancelaria israelense anunciou posteriormente que estava investigando "as circunstâncias" da morte "de um cidadão búlgaro, funcionário da ONU", insistindo que não havia "nenhuma conexão com qualquer atividade" do Exército israelense.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, havia pedido uma "investigação completa" sobre o incidente. O Reino Unido também exigiu uma "investigação transparente".

Por enquanto, o Hamas não respondeu militarmente aos ataques, e um representante do grupo declarou que estão abertos a iniciar conversas para retomar o cessar-fogo.

"O Hamas não fechou a porta" para as negociações, mas insistiu que "não há necessidade de novos acordos", afirmou à AFP Taher al Nunu, um dirigente do movimento, que pediu para que Israel seja obrigado a respeitar o acordo de cessar-fogo existente.

Ele também pediu o início da "segunda fase das negociações", prevista no acordo de trégua em vigor desde 19 de janeiro.

Manifestação em Jerusalém

Em Jerusalém, milhares de manifestantes vaiaram Netanyahu, acusando-o de tomar um caminho antidemocrático e de continuar a guerra contra o Hamas sem levar em consideração os reféns nas mãos do movimento palestino.

"Esperamos que todo o povo de Israel se una ao movimento e continue até que se restabeleça a democracia e libertem os reféns", disse Zeev Berar, de 68 anos, que saiu de Tel Aviv para se manifestar.

Das 251 pessoas sequestradas durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, 58 permanecem em Gaza, 34 delas declaradas mortas pelo Exército.

A primeira fase da trégua, que expirou em 1º de março, significou a devolução de 33 reféns a Israel, oito deles mortos, e a libertação de 1.800 presos palestinos.

Desde então, as negociações realizadas com a mediação de Catar, EUA e Egito estagnaram.

O Hamas quer passar para a segunda fase do acordo, que prevê um cessar-fogo permanente, a retirada israelense de Gaza, a reabertura das passagens fronteiriças para ajuda humanitária e a libertação dos últimos reféns.

Por sua vez, Israel quer que a primeira fase se estenda até meados de abril e, para passar para a segunda, exige a "desmilitarização" de Gaza e a saída do Hamas, que governa o território desde 2007.

O ataque de 7 de outubro de 2023, executado pelo Hamas, deixou 1.218 mortos do lado israelense, que lançou uma ofensiva de represália em Gaza que já causou pelo menos 48.570 mortes.