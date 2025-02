Atentado em Munique: homem lança carro contra multidão e fere 28 pessoas na Alemanha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um homem foi preso acusado de lançar um carro contra uma multidão na cidade alemã de Munique nesta quinta-feira (13), em um incidente que deixou pelo menos 28 pessoas feridas e que as autoridades locais disseram ter sido "um atentado".

O ataque ocorreu poucos dias antes das eleições legislativas alemãs de 23 de fevereiro, dominadas pela questão migratória. O partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) pode obter mais de 20% dos votos, o dobro do que obteve em 2021, de acordo com as últimas pesquisas.

"Estamos chocados com um ataque terrível em Munique", escreveu o chanceler alemão Olaf Scholz na rede X. "O autor deve sentir todo o peso da lei", acrescentou.

O que aconteceu

Por volta das 10h30, horário local (06h30 em Brasília), o suspeito, dirigindo um Mini Cooper, aproximou-se por trás de uma marcha de manifestantes convocada pelo sindicato do setor de serviços Verdi, segundo a polícia.

Ele então ultrapassou o carro da polícia que estava atrás do desfile e acelerou em direção à multidão, espalhando pânico.

Segundo o último balanço, 28 pessoas ficaram feridas, várias delas em estado grave. Algumas estão entre a vida e a morte e entre os feridos há crianças.

O subchefe da polícia local, Christian Huber, disse que o suspeito foi preso no local e que era um solicitante de asilo afegão de 24 anos. O indivíduo tinha passagem pela polícia por problemas com drogas e roubo.

Quem é o suspeito

Segundo a imprensa alemã, o homem é Farhad N., nascido em Cabul e que chegou à Alemanha no final de 2016. Seu pedido de asilo foi rejeitado, mas ele foi colocado sob proteção subsidiária, o que suspendeu sua deportação.

Segundo o Spiegel, ele teria espalhado mensagens islamistas antes de participar do evento.

O motorista "colidiu com as pessoas e arrastou cerca de 15", explicou Alexa Graef, uma estudante que trabalha nas proximidades e testemunhou o incidente.

"Não teve muito tempo para acelerar, mas provavelmente estava indo a 50 ou 60 km/h, talvez 80", disse. "Estou em choque", acrescentou.

O ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, afirmou que o suposto ataque não estava relacionado à Conferência de Segurança de Munique, que reúne a nata da diplomacia mundial de sexta a domingo na cidade.

Entre outros, a reunião contará com a presença do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

