Encontro tenso na Casa Branca: Trump acusa Zelensky de ingratidão e alerta sobre risco de Terceira Guerra Mundial

Em um encontro marcado por tensões, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu vice, J.D. Vance, confrontaram o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na Casa Branca.

Zelensky buscava a assinatura de um acordo para a exploração de minerais na Ucrânia e garantia de apoio contra possíveis agressões russas.

No entanto, as discussões rapidamente se intensificaram quando Zelensky expressou desconfiança em relação às promessas de paz do presidente russo, Vladimir Putin, citando seu histórico de compromissos não cumpridos. Trump rebateu, afirmando que Putin não havia quebrado acordos com ele.

Acusações e alertas

A tensão aumentou quando Trump acusou Zelensky de falta de gratidão pelo apoio dos EUA. "Você precisa ser mais grato", declarou Trump, acrescentando que o líder ucraniano estava "apostando com a Terceira Guerra Mundial".

O vice-presidente Vance reforçou as críticas, questionando se Zelensky já havia expressado agradecimento: "Você já disse 'obrigado' uma vez?".

A repreensão pública destacou as divergências entre os líderes sobre a estratégia a ser adotada em relação à Rússia e ao futuro da Ucrânia.

Implicações para o futuro das relações EUA-Ucrânia

O encontro, que tinha como objetivo principal a formalização de um acordo econômico para a exploração de recursos naturais ucranianos, acabou expondo fissuras nas relações diplomáticas entre os dois países.

Enquanto Zelensky busca garantias de segurança mais concretas, a administração Trump parece focada em acordos econômicos e na redução do envolvimento direto no conflito.

*Com informações de Estadão Conteúdo