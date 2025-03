Papa Francisco recebe milhares de cartas diariamente, afirma correio italiano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Argentino de 88 anos segue internado no hospital Gemelli, em Roma, onde se recupera de uma pneumonia bilateral, que motivou internação em fevereiro

O papa Francisco está recebendo "milhares" de cartas por dia de todo o mundo, enquanto se recupera de uma pneumonia bilateral em um hospital de Roma, informou o serviço postal da Itália.

O jesuíta argentino de 88 anos completou na sexta-feira quatro semanas internado no hospital Gemelli de Roma, onde os médicos consideram que seu estado de saúde é estável e melhora lentamente.

Desde os primeiros dias de sua hospitalização, o correio de Roma é inundado pelas cartas dos fiéis, indicou o serviço postal em um comunicado.

A "onda" de correspondência é notada especialmente no centro de triagem de Fiumicino com "até 150 quilos a mais de correspondências por dia", informou o diretor da unidade, Antonello Chidichimo.

"O fluxo de cartas e mensagens dirigidas ao papa Francisco é especialmente intenso, sinal do afeto e da proximidade da comunidade internacional", afirma o comunicado.

Em uma estratégia de autopromoção, o correio italiano destacou que desempenha um "papel fundamental (...) para que cada mensagem de apoio e oração chegue ao seu destino".

O Vaticano ainda não revelou quando Francisco pode receber alta do hospital, onde está internado desde 14 de fevereiro no apartamento papal do 10º andar.

O pontífice permanece com um quadro de saúde "estacionário", depois de passar uma "noite tranquila", indicou a Santa Sé na sexta-feira, nas últimas informações oficiais divulgadas pelo Vaticano.

Diante da estabilidade e melhora do "Santo Padre" dos católicos, o Vaticano decidiu reduzir os boletins sobre sua saúde. O próximo boletim médico deve ser divulgado durante a noite de sábado.