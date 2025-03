EUA e Rússia concluem diálogo na Arábia Saudita sobre trégua na Ucrânia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma reunião entre funcionários russos e americanos sobre uma trégua parcial na Ucrânia chegou ao fim nesta segunda-feira (24), na Arábia Saudita, após mais de 12 horas de negociações, reportou a mídia estatal russa.

A Casa Branca e o Kremlin publicarão nesta terça-feira (25) uma declaração conjunta na qual resumirão suas negociações "difíceis", como foram qualificadas por Moscou desde o início, segundo as agências russas.

O presidente americano, Donald Trump, cuja aproximação com seu par russo, Vladimir Putin, sacudiu o cenário internacional com relação ao conflito, diz que busca pôr fim às hostilidades e enviou seus representantes a Riade para manter um diálogo com ambas as partes.

As delegações russa e americana se reuniram em um palácio de Riade, no dia seguinte à primeira rodada de conversações entre americanos e ucranianos.

De acordo com um de seus membros, a delegação ucraniana pretende voltar a conversar com a equipe americana na segunda-feira, uma vez conhecidos "os resultados da reunião entre Estados Unidos e Rússia".

Em uma reunião anterior, realizada em março na cidade saudita de Jidá, a Ucrânia aceitou uma proposta americana de cessar-fogo de 30 dias, que foi rejeitada pela Rússia.

Discussões sobre o Mar Negro

Os representantes americanos e russos discutiram a portas fechadas em um luxuoso hotel de Riade, a capital saudita, focando em um possível cessar-fogo no Mar Negro, que facilite retomar o acordo sobre os cereais.

Esse acordo permitiu à Ucrânia exportar grãos de julho de 2022 a julho de 2023, apesar da presença da frota russa na área.

Posteriormente, a Rússia retirou-se do acordo, acusando o Ocidente de não cumprir seus compromissos de suavizar as sanções às exportações russas.

Putin rejeitou um pedido americano-ucraniano conjunto para uma pausa total e imediata de 30 dias, e sugeriu apenas paralisar os ataques contra as instalações energéticas.

"A questão da Iniciativa do Mar Negro e todos os aspectos relacionados à renovação dessa iniciativa estão na agenda de hoje", havia indicado o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

"Essa foi a proposta do presidente Trump e o presidente Putin concordou com ela. Nossa delegação viajou a Riade com este mandato", acrescentou.

A princípio, as conversações aconteceriam de maneira simultânea, mas acabaram sendo realizadas separadamente.

A equipe americana foi liderada por Andrew Peek, alto diretor do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, e Michael Anton, alto funcionário do Departamento de Estado, informou uma fonte próxima à AFP.

O ministro da Defesa, Rustem Umerov, que lidera a equipe de Kiev, afirmou que a primeira rodada de conversações no domingo foi "produtiva e específica".

"Abordamos pontos-chaves, especialmente a energia", disse nas redes sociais.

O enviado americano, Steve Witkoff, expressou otimismo e disse que esperava um "progresso real na Arábia Saudita nesta segunda-feira" com os russos, "em particular no que diz respeito ao Mar Negro".

Witkoff mencionou, em entrevista ao canal rede Fox News, um "cessar-fogo para os navios entre ambos os países, e a partir daí, naturalmente, se avançará para um cessar-fogo total".

“Muito trabalho a fazer”

O Kremlin, no entanto, reduziu no domingo as expectativas de uma solução rápida.

"É um tema muito complexo e há muito trabalho a fazer. Estamos apenas no início do caminho", declarou Peskov. Ele ressaltou que há muitos pontos pendentes para alcançar um cessar-fogo.

A Rússia abandonou o acordo em 2023, depois de acusar as potências ocidentais de não cumprirem seus compromissos de flexibilizar as sanções contra as exportações russas de produtos agrícolas e fertilizantes.

Um alto funcionário ucraniano disse previamente à AFP que Kiev iria propor um cessar-fogo mais amplo, incluindo os ataques a instalações energéticas, infraestruturas e ataques navais.

Ambas as partes lançaram ataques com drones dias antes das negociações. Em Sumy, no nordeste da Ucrânia, um bombardeio russo deixou cerca de 90 feridos nesta segunda-feira, segundo o presidente Volodimir Zelensky.

“Há muitos feridos. Há no momento cerca de 90 feridos, entre eles 17 crianças", declarou Zelensky em sua mensagem diária à nação.

Mais pressão

Autoridades ucranianas afirmaram no sábado que um ataque russo com drones matou três civis em Kiev, incluindo uma menina de cinco anos e seu pai.

Os ataques fatais na capital são menos frequentes do que em outras regiões da Ucrânia.

O presidente ucraniano fez um apelo para que os aliados de seu país pressionem mais a Rússia.

"São necessárias novas decisões e uma nova pressão contra Moscou para acabar com os ataques e com esta guerra", publicou Zelensky no domingo nas redes sociais.