Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Otimismo, positividade e perspectiva positiva são fatores geradores e catalisadores da formação de um mindset de riqueza. Costumo me referir ao trabalho com esse conjunto de posturas e atitudes como “manter uma atitude positiva e esperançosa”. Conservar essa atitude significa, em essência, trabalhar constante e incansavelmente para transformar crenças limitantes em crenças realizadoras e fortalecedoras.



Transformar a mentalidade para um mindset vencedor exige, sem dúvida, manter uma atitude positiva e esperançosa. É preciso acreditar na vitória para alcançar o pódio. Afinal, se você não acredita que pode fazer algo, como terá a energia de vencedor necessária e se transformará para vencer? Há uma frase cuja autoria é atribuída ao escritor e empresário estadunidense Henry Ford que diz: “Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo”. Ou seja, o que você pensa sobre si mesmo é poderoso. Se uma pessoa tem atitudes e pensamentos assertivos, suas ações gerarão oportunidades positivas; mas, se forem negativos, assim serão os resultados, gerando muita frustração.

Em detalhes, os principais benefícios gerados pelas atitudes otimistas, positivas e esperançosas podem ser assim descritos: ajudam-nos a superar obstáculos e a encarar desafios como oportunidades em vez de como ameaças; permitem-nos aprender e crescer continuamente, o que é fundamental para o sucesso em qualquer área da vida; auxiliam-nos a enxergar as oportunidades que estão à nossa volta e a sermos mais proativos em busca dos nossos objetivos; maximizam as nossas chances de sucesso e de gerar riqueza; contribuem para trabalharmos em conjunto com os outros e a tirarmos o máximo proveito das habilidades e dos conhecimentos de cada um.

Reforço aqui a ideia de que, para ajudar a aflorar nossa visão positiva, devemos nos cercar de pessoas otimistas e bem-sucedidas, e evitar interações com indivíduos que possam derrubar nosso ânimo. É possível aprender com a perspectiva e a abordagem positiva dessas pessoas e aplicá-las em nossa própria vida. Esse é um processo conhecido como “modelagem” e produz resultados excepcionais. Quando repetimos o que as pessoas de sucesso fazem e o que as distingue das demais, vamos muito além de apenas reproduzir um resultado desejado específico: damos a nós mesmos a oportunidade de desenvolver algo ainda mais surpreendente, excelente e efetivo até do que aquilo que recebemos de inspiração com a modelagem dessas pessoas.

Enfim, manter uma atitude positiva e esperançosa é uma ferramenta valiosa para alcançar qualquer objetivo, seja pessoal ou profissional. É a chave para abrir as portas da construção de um mindset de riqueza plena.

Janguiê Diniz , fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo