A fundação do Pró-Criança

Quando, em 27/07/1993, foi criado o Movimento Pró-Criança, estavam presentes ou assinaram a Ata de Constituição as seguintes pessoas, que, a partir desse momento, passaram a ser consideradas fundadoras dessa Instituição. Além do Reverendíssimo Dom José Cardoso Sobrinho, à época Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, e do Prof. Sebastião de Araújo Barreto Campello, idealizador e organizador da referida Entidade, nomeado pelo Senhor Arcebispo como seu primeiro Presidente. Fazem parte, ainda da lista de Fundadores, os nomes a seguir: Armando Monteiro Filho, Ângela Moreira Carneiro Cunha , Domingos Sávio Diniz Sobreira , Creuza Gomes Aragão , Antão Marcelo Leão de Athayde Cavalcanti , Albani Barros Araujo , Paulo José Barbosa , Felix Cantalício Sampaio de Sá e Gildo Gomes Soares

Alguns dos fundadores, de imediato, junto com o Prof. Sebastiao Barreto Campello, iniciaram o trabalho de montagem do que é hoje o Movimento Pró Criança. O Prof. Sebastião Barreto Campello presidiu o Pró-Criança por 27 anos, sempre com sua peculiar competência e profundo sentimento de amor ao próximo, deixando um legado invejável de iniciativas e ações para a realização e continuidade das atividades da Instituição.

A ideia do Pró-Criança, desde o seu inicio, foi de sempre trabalhar com o coletivo, no sentido de trazer o maior número de pessoas para se envolver com a Instituição. O máximo desse conceito seria trazer isso para a própria sustentabilidade financeira da Entidade que, de forma inovadora poderia obter recursos recorrentes de milhares de doadores. Para isso, foi necessário montar uma estratégia envolvendo empresas com um grande número de usuários, através da qual pudesse obter os recursos doados pelos mesmos, de acordo com a sua autorização. Assim, foi estabelecido Acordo com a Companhia de Eletricidade de Pernambuco (CELPE), que na época (2004), já possuía cerca de dois milhões de usuários. A ideia era conseguir que um significativo número desses usuários autorizasse acrescentar 98 centavos em sua conta de luz, para repassar a entidades beneficentes.

No acordo, foram envolvidas também outras instituições, além do Pró-Criança. O resultado é que hoje contribuem mensalmente, para o Pró-Criança cerca de 240 mil doadores através da conta de luz. Alguns anos depois, foi estabelecido, em 2006, o mesmo sistema de captação de recursos com outra grande empresa do Estado: a Companhia Pernambucana de Saneamento

(COMPESA). Hoje, o número de doadores, usuários desta empresa, está em torno de 150 mil contribuintes.

Um outro aspecto muito importante e significativo do sucesso do Pró-Criança foi a montagem de uma estrutura organizacional capaz de dar suporte às atividades operacionais, face aos objetivos da instituição: apoiar crianças, adolescentes e jovens em situação de Vulnerabilidade Social na Região Metropolitana do Recife, através da Educação Complementar. Pela própria formação e vivência dos principais responsáveis, buscou-se na UFPE, via Mestrado de Administração, apoio para montar uma estrutura organizacional capaz de atender às demandas derivadas das ações previstas.

Assim, com a participação efetiva da Profa. Rezilda Rodrigues como Coordenadora do Mestrado, se conseguiu projetar e implantar a estrutura necessária para atender às atividades do Pró-Criança. Atual mente mais de 100 pessoas, entre contratados, prestadores de serviços e voluntários, estão envolvidas nas operações da Instituição.

Dessa forma, com uma estrutura organizacional de Governança adequada e um Sistema de Sustentabilidade Financeiro definido, foram criadas as condições necessárias para que o Pró Criança conseguisse a enfrentar melhor seus desafios, nesses trinta anos de atividades e nos próximos que ainda ocorrerão.

Paulo José Barbosa, presidente licenciado do Movimento Pró-Criança