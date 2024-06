O primeiro Trem do Forró entre Recife e Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Trem do Forró originalmente fazia o roteiro Recife-Caruaru, com 166 km. A Linha Férrea Central de Pernambuco estava literalmente abandonada quando, em 2000 a agência da de viagens Serrambi criou o Trem do Forró, que vendeu todos os bilhetes para a viagem inaugural em apenas três dias. Técnicos foram convocados para restaurar alguns trechos dos trilhos e das locomotivas.

A viagem começou às 8h de um sábado, na Estação Central do Recife, levando 970 passageiros em 10 vagões. A previsão era de chegar a Caruaru às 13h. Já na partida o clima era de alegria total. Nos vagões, se apresentavam grupos de forró e eram oferecidas delícias juninas. Em algumas estações ferroviárias, havia uma parada de 20 minutos para as pessoas descerem, irem ao banheiro e comprarem as comidas e peças de artesanato de cada cidade. A maior delas foi em Gravatá, num espaço que foi reformado e hoje é um centro cultural.

A viagem transcorrida tranquila, inclusive atravessando túneis, alguns cheios de morcegos, quando em torno do meio-dia, num trecho a sete quilômetros de Vitória de Santo Antão, um pouco depois de Pombos, um pequeno acidente provocou o descarrilamento de uma das duas locomotivas e de dois vagões do comboio que fazia o percurso. O susto foi grande, mas ninguém saiu ferido. Pouco mais de uma hora depois, técnicos já haviam conseguido recolocar a locomotiva nos trilhos. O conserto da linha férrea, no entanto, tinha previsão para durar toda a tarde do sábado. Muita gente decidiu não voltar para o trem, deixaram os vagões e sentaram à beira dos trilhos no meio do mato, para esperar a conclusão da viagem.

Os promotores decidiram então, concluir a viagem de ônibus para não atrasar a programação. Os 20 ônibus que tinham sido contratados para fazer o roteiro Caruaru-Recife foram chamados e a viagem recomeçou às 14h,e acabou virando o "Ônibus do Forró".

A festa na chegada à estação ferroviária de Caruaru foi mantida pela Secretaria de Turismo, com muita animação e apresentação de artistas juninas. O resto da programação aconteceu, inclusive com visita ao Alto do Moura e retorno no final da noite. Apesar do susto, todo mundo não escondia a felicidade.

Segundo os técnicos da Rede Ferroviária o trem saiu dos trilhos por causa de um defeito nas dormentes (as madeiras que dão sustentação aos trilhos de ferro), o que era comum. Isso era comum. "Tem gente que passa pela linha do trem e tira um grampo ou, afasta as dormentes. O Trem do Forró fez a curva, a pista abriu um pouco, fazendo com que um dos vagões pendesse de lado", revelou o engenheiro responsável pela restauração.

Superado o problema o Trem do Forró aconteceu já na semana seguinte e por durante 10 anos, sempre um sucesso. Era realmente um programa maravilhoso. Fiz o roteiro duas vezes, uma delas com Jarbas Vasconcelos comandando um grande número de políticos e amigos.

Uma das viagens do Trem do Forró foi especial, na época de carnaval, levando um grupo do Galo da Madrugada, que se apresentou em Caruaru, com enorme sucesso.

Agora, o Trem do Forró é realizado numa versão mais curta, entre o Recife o Cabo de Santo Agostinho, levando 10 vagões, sempre cheios com amantes dos festejos juninos, numa viagem animada por grupos de forró pé de serra e uma programação de apresentação de artistas, no pátio da estação do Cabo de Santo Agostinho.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social 1