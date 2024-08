Gosto do trabalho que faço

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Este é o ducentésimo quinquagésimo artigo que publico, contado após a apresentação do terceiro livro lançado para os clientes e amigos, em comemoração ao trigésimo aniversário da SÁ LEITÃO em 06.08.2020. O referido artigo deverá integrar o quarto livro a ser apresentado no dia 06.08.2025, por ocasião dos 35 anos da SÁ LEITÃO, cujo título será “A Caminho da Solução”. Aprendi a gostar de escrever com Dona Carmem que, na minha adolescência, frequentemente, passava, como tarefa, a leitura das suas revistas Seleções, publicadas pela Editora Reader’s Digest, com a atribuição de fazer uma redação dos artigos lidos.

Dona Carmem, graduada em Letras, foi fundamental pela minha educação e dos meus quatro irmãos.De temperamento forte, educou os seus cinco filhos, com muita disciplina e firmeza, dando exemplos de exigência e de fazer bem feito. Absorvi bem os seus ensinamentos e adquiri também o forte senso de responsabilidade. Ela sempre enfatizava que as redações têm que possuir início, meio e fim, com a conclusão sobre o assunto e que os textos, mesmos aqueles como temas áridos, tem que ser leve, claro e de fácil leitura, para um melhor entendimento dos assuntos escritos. Assim continuo fazendo e transmitindo aos meus sócios até hoje.

A cada artigo escrito, sou recompensado pela divulgação de vê-lo publicado. Sou grato quando alguém liga ou manda mensagem que leu o que escrevi, sendo esta a minha grande fonte de inspiração de continuar escrevendo. Escrevo para expor as minhas ideias e para difundir assuntos diversos, relacionados com o ambiente empresarial, a auditoria, a contabilidade, a economia, a educação financeira, as empresas e seus negócios, a gestão empresarial, os escândalos corporativos, a governança corporativa, as operações de M&A, o planejamento patrimonial, sucessório e tributário, as reformas administrativa e tributária, a sucessão empresarial e familiar, dentre outros temas . Com esses artigos escritos e publicados nos jornais de grande circulação, a SÁ LEITÃO propaga o elevado nível técnico da sua equipe, a excelência dos serviços prestados, o atendimento personalizado aos seus clientes, reafirmando o seu compromisso de continuar sempre contribuindo para o aperfeiçoamento e o engrandecimento da auditoria e da consultoria empresarial brasileira.

Com o Prof. Dr. Antônio Sá Leitão, mais conhecido como Dr. Sá Leitão, (conceituado e honrado ginecologista e obstetra), assimilei a força e o gosto pelo trabalho, encontrando prazer naquilo que é feito diariamente. Essa ideologia de que o trabalho precisa ser prazeroso tem por prerrogativa o desejo de colocar o bem estar emocional e a realização pessoal como prioridades, objetivando alcançar a segurança financeira, a estabilidade e a realização no trabalho.

Dos ensinamentos e das lições recebidas, o verdadeiro motor que me move, ao longo de várias décadas de profissão, é o sentimento de propósito que dá a força necessária para preservar sempre o entusiasmo de fazer bem feito. Por isso, o tratamento personalizado, com a participação direta de sócios e de pessoal categorizado na prestação dos serviços, sempre utilizando tecnologia avançada e racional, possibilitando um serviço de qualidade com economia de tempo e de custos para os clientes, são pilares que sustentam a credibilidade da SÁ LEITÃO. Enquanto tiver saúde, vou continuar na labuta diária, porque “gosto do trabalho que faço”.

Cláudio Sá Leitão – Conselheiro de Empresas e CEO da Sá Leitão Auditores e Consultores.