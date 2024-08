Dia Nacional da Saúde: promovendo cuidados e prevenção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Dia Nacional da Saúde, comemorado em 5 de agosto, é de grande relevância no calendário brasileiro, dedicado à promoção da conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde. Esta data homenageia o nascimento de Oswaldo Cruz, um dos maiores sanitaristas do país, que foi fundamental no combate às epidemias e na implementação de políticas públicas de saúde.



A importância desta data reside na oportunidade de reforçar práticas preventivas e hábitos para uma vida saudável. É um momento para alertar a população sobre os benefícios de uma alimentação equilibrada, da prática regular de exercícios físicos e o acompanhamento periódico por profissionais de saúde.



Além disso, este dia enfatiza a importância das campanhas de vacinação e das políticas de saúde pública, fundamentais para a prevenção de doenças e a promoção do bem-estar geral. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, com uma população diversa e desafios regionais distintos, o Dia Nacional da Saúde também destaca a relevância de um sistema de saúde inclusivo e acessível para todos os cidadãos.



O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), com mais de 60 anos de história, é uma referência em saúde integral e humanizada, comprometido com a formação de profissionais qualificados, realização de pesquisas, inovação e, principalmente, com uma assistência de qualidade, promovendo cuidados preventivos, hábitos saudáveis, tratamentos e reabilitação.



Tereza Campos, Superintendente-Geral do IMIP