"Política com Ciência"

"De boas intenções, o inferno está cheio". Quem nunca ouviu esse ditado popular? Este artigo marca o início de uma parceria inédita entre o Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, com o objetivo de oferecer conteúdos científicos com linguagem simples e acessível, como deve ser. Afinal, complexa já basta a vida. A iniciativa traz artigos semanais sobre temas variados de Política, Relações Internacionais, Políticas Públicas, Estado e Sociedade.

Todas as terças-feiras, com pontualidade Pernambucana, que, diga-se de passagem, é muito melhor do que a Britânica, os leitores do Jornal do Commercio poderão conhecer um pouco mais sobre as pesquisas realizadas na Universidade e a Academia poderá cumprir o seu papel de produção e disseminação de conhecimento qualificado, devolvendo para a sociedade reflexões aprofundadas sobre problemas sociais e políticos, além de possíveis soluções baseadas em evidências que contribuem para o desenvolvimento e bem-estar coletivo.

A Ciência Política é uma disciplina acadêmica e uma área de estudo que se dedica a explorar, analisar, compreender e explicar fenômenos relacionados ao poder, governança, instituições políticas, comportamento político e as relações entre os diferentes atores no sistema político. Através de métodos científicos rigorosos, teorias e análises empíricas, a Ciência Política busca entender como as decisões políticas são tomadas, como o poder é distribuído, exercido e controlado, e quais são os impactos dessas decisões sobre a sociedade.

Os estudos políticos desenvolvidos nas Universidades, sobretudo as públicas, cresceu sobremaneira nos últimos anos no Brasil. Diversas sub-áreas são fruto de um intenso debate teórico e empírico. Comportamento político, opinião pública, eleições, representação política, democracia, políticas públicas, gênero, participação política, instituições políticas, política comparada, economia política, teoria política, política externa, política internacional, direito e política, etnicidade e política, segurança pública, sociologia política e pensamento social são parte do ecossistema que hoje a Ciência Política se debruça.

Mas como todas essas temáticas oriundas da Ciência Política podem ajudar os leitores a compreenderem melhor o mundo em que vivem? Afinal, uma política pública alcançou o efeito desejado? Quais são os ciclos de uma política pública? Para que serve a avaliação de uma política de saúde? Como um índice de avaliação, como o IDEB pode ajudar o desenvolvimento da educação? Qual é a posição do Itamaraty sobre um tema específico de política externa? Quais são os principais desafios da transição energética no Brasil? Existe relação entre a fragmentação partidária e o empoderamento do Poder Judiciário? A polarização política é nociva para a sociedade? Qual o papel das Forças Armadas em uma democracia? Quais fatores explicam o aumento de roubos e furtos? Essas e outras questões serão analisadas por especialistas, que, em conjunto com a equipe do Jornal do Commercio, trarão essas reflexões para o debate público por meio de artigos de opinião, reportagens exclusivas e levantamentos originais de dados. Pode aposentar, de uma vez por todas, aquela visão de que as Ciências Humanas não estão preocupadas em solucionar os problemas reais da sociedade. Com auxílio de poderosas ferramentas computacionais e métodos avançados de pesquisa, a ciência do Poder pode e deve ser uma ferramenta de mudança social. Como se diz em bom pernambuquês, as Humanidades estão viradas no mói de coentro.

Todo o material será produzido seguindo as melhores práticas científicas. As fontes serão compartilhadas de modo que o leitor poderá verificar, se assim desejar, a origem e a confiabilidade das informações utilizadas. As teorias serão contextualizadas historicamente e os dados serão criticamente examinados. Tudo isso para que os leitores tenham certeza de que estão consumindo um produto de procedência garantida, tal qual um bolo de rolo bem feito ou uma tapioca quentinha do Alto da Sé.

Essa dobradinha é apenas o primeiro passo de uma série de iniciativas voltadas a aprimorar a qualidade da informação oferecida aos leitores e leitoras do JC, promovendo uma discussão sofisticada sobre os temas de interesse da sociedade brasileira, sempre com base nas melhores práticas científicas. Aqui, o conhecimento acadêmico está comprometido com o desenvolvimento, prosperidade e transformação social. Esta é a Política com Ciência.

Ernani Carvalho, professor titular e coordenador do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas da UFPE/ ernani.carvalh@ufpe.br

Dalson Figueiredo, professor associado e Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciência Política da UFPE/ dalson.figueiredofo@ufpe.br