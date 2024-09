Fake News e a irresponsabilidade na política

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cada vez é mais comum sentir a indignação da população com a disseminação de notícias falsas, as famosas, fake News. Essa percepção fica mais evidente quando o cenário está ligado a política e eleições. As fake news têm um impacto significativo na política, afetando tanto a opinião pública quanto os processos eleitorais e governamentais. Segundo pesquisa da Febraban, 88% dos brasileiros defendem punições severas aos candidatos que se beneficiam das notícias falsas.

Importante que o estudo aponta que 52% desse público pesquisado é a favor de penas mais severas como a impugnação das candidaturas. Outros 12% defendem a suspensão da campanha eleitoral por um período, 10% opinam pela suspensão completa da propaganda eleitoral e 3% indicam apenas uma repreensão pública. 5% defendem todas elas.

Essa é uma luta constante ainda mais dos atores envolvidos na política, seja local ou nacional, esse tipo de conduta ajuda na desinformação e manipulação da opinião pública. As fake news podem moldar a opinião pública com base em informações incorretas ou enganosas e disseminação dessas notícias falsas pode aumentar a polarização política, promovendo divisões mais profundas entre diferentes grupos.

Quando falamos especificamente das eleições a preocupação é que essa ferramenta criminosa pode ser usada para influenciar o resultado das eleições, afetando a percepção dos candidatos e suas plataformas, além de terem o poder de difamar candidatos, prejudicando suas campanhas e levando eleitores a tomar decisões baseadas em informações falsas.

Vale reforçar também a importância da mídia, o jornalismo sério, que deve cada vez mais ser usado como a fonte para as informações apuradas com imparcialidade e compromisso com a verdade. Se as pessoas continuarem com essa prática iremos ver cada vez mais intensamente a desconfiança com a seriedade das instituições e do nosso sistema político, pois as pessoas irão acreditar que o sistema político está corrompido ou manipulado por informações falsas, pode haver uma erosão da confiança nas instituições democráticas.

E agora depois de todo esse cenário, o que devemos fazer para nos proteger? Verifique a fonte da informação, ou seja, antes de compartilhar qualquer notícia, procure confirmar a sua veracidade em fontes confiáveis; importante desconfiar de títulos sensacionalistas, atenção aos títulos exagerados ou que geram emoções fortes tendem a ser falsas. Uma dica muito importante é procurar informações em diferentes fontes porque se faz cada vez mais necessário comparar as informações de diferentes veículos de comunicação para ter uma visão mais completa do assunto. Por fim, utilize ferramentas de verificação de fatos, existem diversas ferramentas online que podem ajudar a identificar notícias falsas.

Fica aqui uma mensagem final, a utilização de fake news por políticos é uma prática ilegal e pode ter graves consequências. É fundamental que a sociedade esteja atenta a esse problema, façam suas denúncias e por outro lado, as autoridades devem adotar medidas eficazes para combater a disseminação de informações falsas.

Debora Almeida, ex-prefeita de São Bento do Una por duas gestões e atual deputada estadual (PSDB)