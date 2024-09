A sua força interior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A força interior é uma qualidade psicológica, ou um traço de personalidade, que favorece a superação de dificuldades e o encontro da coragem e perseverança para lidar com as adversidades. Ela é vista como um recurso que ajuda as pessoas a enfrentarem situações diversas, mesmo as mais estressantes, a encontrarem soluções para os problemas e a perseverarem até atingirem seus objetivos.

Ter força interior é importante para vencer as resistências pessoais e afastar o comodismo, que podem nos impedir de evoluir. Assim, é possível mudar positivamente a jornada e os resultados. Não existe progresso pessoal sem força interior. A construção de um mindset de crescimento, de vida plena e de prosperidade somente é possível a partir do desenvolvimento do poder interior do indivíduo.

O mundo sempre nos oferece resistência, na forma de desafios, e isso exige energia e determinação para superar. Ter uma força interior sólida e equilibrada é o que permite enfrentar os percalços de maneira positiva, aprendendo com as experiências e crescendo a cada obstáculo superado. Porém, nem sempre a força interior nasce com a pessoa, mas ela pode ser cultivada e desenvolvida ao longo do tempo, com ações, posturas e pensamentos corretos. É possível e necessário desenvolver essa força, que ajuda a superar obstáculos e alcançar os objetivos de maneira mais eficaz, criando as bases para um mindset ideal.

A força interior é a capacidade de perseverar diante das dificuldades e de manter a motivação para alcançar os objetivos mesmo quando as circunstâncias são adversas - e olhe que tem adversidades no caminho do sucesso! Ela é fundamental para a vida pessoal, para o profissional de carreira, para o empreendedorismo e para a liderança. E o melhor de tudo é que a força interior é algo que pode ser desenvolvido por meio do autoconhecimento e da disciplina.

Há situações na vida, inclusive, em que a única coisa que fará você seguir em frente será a sua força interior. Esta, pode-se dizer, composta por determinação, obstinação, desejo de vencer e foco no seu objetivo. É preciso saber desenvolver essa habilidade, em um caminho de autoconhecimento que pode levar tempo, mas que tornará você um lutador vitorioso em todas as áreas da vida.

Janguiê Diniz, fundador presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional - Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo