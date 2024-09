Além do luto: quanto custa a perda de um ente?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Falar sobre morte ainda é um tabu, afinal, a partida de um ente querido é um momento difícil para todos ao seu redor. Mas, conversar antecipadamente sobre o tema pode ajudar a nos prepararmos para lidar melhor com a situação – tanto no sentido emocional quanto financeiro. Ao abordar o assunto de maneira aberta e compassiva, podemos transformar o tabu em uma oportunidade de informação, apoio e planejamento para o inevitável.

As primeiras providências a serem tomadas são relacionadas ao funeral. E, se você não estiver preparado financeiramente, essa tratativa pode ser ainda mais desagradável. Além da documentação necessária, os custos com toda a preparação, incluindo sala de velório, traslado do corpo e sepultamento, giram em torno de R$ 3 mil para um funeral simples, o que pode pesar ainda mais em um momento já difícil.

Agora, imagine lidar com essa burocracia e gastos inesperados em meio a tantas emoções? Se a pessoa que partiu contar com um seguro de vida com assistência funerária, esse processo se torna mais simples. Uma ação pensada para o futuro pode ajudar a aliviar o ônus financeiro sobre os entes queridos, permitindo que eles se concentrem em enfrentar sua perda e encontrar conforto durante esse momento difícil. Sendo assim, quando o evento ocorrer, será necessário apenas contatar a funerária do plano, assinar a autorização para realização do serviço e, depois disso, seguir as orientações fornecidas por ela.

Faz parte do ser humano a dificuldade de lidar com perdas, especialmente de pessoas queridas. Se a forma como vamos reagir emocionalmente não pode ser planejada, os gastos podem certamente ser previstos. Hoje já é possível encontrar no mercado seguros de vida com planos de assistência funerária a partir de R$ 8 ao mês – mais barato que mensalidades de streaming. Ao realizarmos esse planejamento, também estamos proporcionando paz de espírito para nós mesmos e algum conforto para nossa família, sabendo que estamos tomando medidas para enfrentar o desconhecido com prudência e responsabilidade.

É fato que a perda de um ente não pode ser quantificada em termos financeiros. Sabemos que o luto pode levar a uma série de desafios emocionais. É uma jornada complexa e individual. No entanto, poder contar com a ajuda de serviços especializados de apoio durante esse período delicado permite que os familiares possam dedicar seu tempo à despedida do ente que partiu, com amor, dignidade e respeito.

*Bernardo Castello, diretor da Bradesco Vida e Previdência