Por que eu quero ser presidente da OAB-PE?

Vamos juntos, com coragem e determinação, votar 200 e construir a história que a advocacia pernambucana merece! Conto com cada um de vocês...

Há quase duas décadas, a OAB Pernambuco está sob a liderança de um mesmo grupo político. Nesse período, os desafios enfrentados pela advocacia pernambucana evoluíram significativamente, enquanto a condução da nossa seccional se manteve estagnada.

Para que a advocacia se alinhe aos desafios deste novo tempo, torna-se essencial uma renovação. A realidade dos advogados e das advogadas, sejam eles da capital ou dos municípios do interior, é marcada por dificuldades crescentes. O que buscamos é a oportunidade de exercer a advocacia com dignidade e respeito. Foi ouvindo a voz dos colegas, de todas as regiões de nosso Estado, que nasceu o propósito da chapa "Renova OAB": resgatar o protagonismo da advocacia pernambucana e apresentar soluções reais para nossa classe.

O que nos move é o compromisso com mudanças fundamentais, especialmente o enfrentamento da morosidade da Justiça. Esse é um tema caro à nossa equipe, pois afeta todos os advogados que lidam com o cotidiano dos fóruns. Qualquer profissional que vive intensamente a advocacia sabe do que estou falando. Desde o primeiro dia de nossa gestão, mapear as falhas do sistema e exigir melhorias será nossa prioridade. Comprometo-me a enfrentar essa demanda com a seriedade e a firmeza necessárias.

A transparência será outro pilar central. Precisamos abrir as contas da OAB Pernambuco e instituir um orçamento participativo, permitindo que advogados e advogadas opinem sobre os projetos da nossa instituição. Cada decisão de gasto será compartilhada com a advocacia, em tempo real, e as contas serão rigorosamente auditadas. Essa é a OAB que eu, Fernanda Resende e muitos colegas queremos, uma entidade em que o advogado confie e participe ativamente.

A formação e atualização profissional dos advogados também são compromissos inegociáveis. Com o projeto de imersões práticas de até quatro meses, nossa meta é possibilitar que todos os advogados possam explorar novas áreas de atuação, expandindo seus horizontes profissionais. Em um mercado cada vez mais competitivo, queremos oferecer aos advogados as ferramentas para enfrentar os desafios com mais segurança e conhecimento.

Outro ponto crítico da atual gestão foi a inércia da OAB durante a implementação das Diretorias de Processamento Remoto, uma mudança que impacta profundamente nossa classe. Em nossa gestão, essa questão será tratada com a atenção devida. Levaremos as reuniões do Conselho Seccional da OAB-PE para as 29 subseccionais, aproximando a instituição de cada advogado e advogada, e ouvindo suas necessidades específicas. Nosso compromisso é resgatar o protagonismo dos advogados autônomos, que enfrentam com mais intensidade as dificuldades impostas pelo mercado e pelas omissões da atual gestão.

É inegável a necessidade urgente de mudança, e à frente desse movimento estão mulheres que lideram e inspiram. É por isso que decidi caminhar ao lado de Fernanda Resende, Luciana Grassano, Rogéria Gladys e tantas outras profissionais notáveis que compõem a nossa chapa "Renova OAB". A advocacia feminina tem se destacado e liderado, e é imprescindível valorizar essa contribuição de forma concreta na gestão da OAB.

Ao longo dos últimos 15 anos, percorri diversas regiões de Pernambuco, ouvindo as angústias e esperanças de advogados e advogadas. Sei que a advocacia militante anseia por transformação. Nossa candidatura não é apenas uma campanha eleitoral, mas um movimento em prol da dignidade e do respeito que nossa classe merece.

Estamos a menos de um mês da eleição, no dia 18 de novembro, e o coração pulsa com mais força! Esse é o momento de devolver à advocacia pernambucana o respeito e a valorização que são seus por direito. Esse sonho é grande e é possível, mas exige a união da classe ao longo da jornada. Vamos juntos, com coragem e determinação, votar 200 e construir a história que a advocacia pernambucana merece! Conto com cada um de vocês para transformar essa realidade.

Almir Reis, advogado e candidato à presidência da OAB-PE