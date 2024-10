Ingrid Zanella: Por que eu quero ser presidente da OAB-PE?

Decidi aceitar o desafio de me candidatar à presidência da OAB-PE porque acredito na poderosa trajetória que construímos nos últimos anos. A advocacia pernambucana avançou e se fortaleceu. Desde que entrei na OAB, inicialmente presidente de comissão, fui acumulando experiência, ouvindo, dialogando. Percorri cada subseção, onde fui recebida com apoio e o pedido honrado de colegas para que eu represente a advocacia do nosso Estado neste novo momento.



Para avançar com a força que caracteriza a Ordem, é necessário renová-la com inteligência, respeito à nossa história, com o compromisso de aprimorar o que conquistamos. Esse é o propósito da minha candidatura: uma renovação responsável, ancorada na experiência, na seriedade que a instituição exige e na maior participação das subsecões , como se observa na composição da nossa chapa, “Renovação Experiente”. A OAB-PE não é plataforma para projeções pessoais. É uma entidade com responsabilidades que impactam na vida de muitos.



Só quem está no dia a dia da advocacia sabe o desafio que é exercer a profissão com dignidade. Nas duas últimas gestões, recorremos ao CNJ mais de 20 vezes para assegurarmos nossas prerrogativas. A morosidade da Justiça é um veneno que compromete o direito à cidadania e fere a atividade que escolhemos para dedicar nossas vidas. Quero enfrentar essa questão utilizando as novas tecnologias para monitorar e combater a lentidão. O Judiciário deve funcionar em favor do cidadão, da advocacia. Sem concessões e com determinação.



A defesa das prerrogativas é um compromisso inegociável que assumo ao lado da minha vice, Schamky Bezerra, e enfrentaremos qualquer que ouse violar uma delas. Temos o compromisso de combater a precarização da advocacia, que ameaça a dignidade da nossa profissão. A luta é para que cada profissional tenha suas condições de trabalho respeitadas, com remuneração justa e estrutura adequada para exercer a defesa dos direitos do cidadão. A advocacia é uma atividade essencial à Justiça, e a dignidade dos advogados e advogadas não pode ser colocada em segundo plano.



Seguiremos fortalecendo a CAAPE e a ESA-PE para que a advocacia tenha mais suporte. Iniciativas como a Farmácia da Advocacia, no Recife e filial em Petrolina, será ampliada. Vamos intensificar a oferta de bolsas para pós-graduação e mestrado, garantindo que a qualificação contínua esteja ao alcance de todos os profissionais.



Graças às gestões anteriores, contamos hoje com mais de 180 Salas da Advocacia do Cais ao Sertão, patrimônio que é referência. Agora, a missão é modernizar essas salas, transformando-as em espaços de tecnologia e inovação.



Também entregamos 14 coworkings, fruto do esforço da gestão de Fernando Ribeiro Lins, que está ao meu lado. Em Recife, a OAB-PE oferece o maior deles em todo o país, com 100 postos de trabalho e em Caruaru o maior do interior. O Banco de Talentos e a Advocacia Correspondente têm conectado oportunidades e promovido parcerias. E é apenas o começo. Reafirmo o compromisso de fortalecer essas ações, garantindo que toda advocacia possa usufruir.



Na década de 1970, nossa saudosa Nair Andrade foi a primeira mulher a integrar a diretoria da OAB-PE. Margarida Cantarelli deu outro passo histórico ao ser eleita vice-presidente da Ordem, a primeira mulher a ocupar o cargo. Carrego comigo a honra de sempre ter tido o apoio dessas gigantes que abriram o caminho para chegarmos até aqui.



Com responsabilidade e comprometimento, tornamos a OAB-PE uma instituição de portas abertas. Construímos um legado que não é de aventuras, mas de realizações. Com o apoio de cada advogado e advogada, estou pronta para dar minha contribuição como presidente. No dia 18/11, ao votar 100, você faz história e fortalece a experiência e a renovação que nossa OAB merece.



Vamos garantir que a Ordem siga como exemplo. Quero ser a primeira mulher a presidir a OAB-PE porque acredito na força da advocacia, no poder da nossa história, mas, sobretudo, porque acredito no que ainda vamos construir!



Ingrid Zanella, advogada, professora e candidata à presidência da OAB-PE.