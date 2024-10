Por que eu quero ser presidente da OAB-PE?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Como alguém que cresceu no interior de Pernambuco, sei que a advocacia pode ser desafiadora, especialmente para quem vem de uma família sem tradição na área jurídica. Uma trajetória que foi forjada por muita luta, dedicação e resiliência.

Os desafios sempre foram minha força. Em 2019, fui eleito o presidente mais jovem da história da OAB-Caruaru, com 70% de aprovação. Em 2021, alcançamos o recorde de aproximadamente 80% dos votos. É com alegria que falo desses números conquistados na subseção, a maior do Norte-Nordeste, com 64 anos de história, pois mostra que o nosso trabalho é feito com muito seriedade, coragem e independência.

Construímos a sede da OAB-Caruaru, conquistamos a manutenção da câmara regional do Tribunal de Justiça; articulamos a criação da 6ª Vara Cível e garantimos a permanência de comarcas ameaçadas de serem agregadas. Renovamos e implementamos meios digitais para assistência à advocacia e realizamos cursos e palestras para advogados sobre o mercado de trabalho, entre outros

Essa experiência me ensinou que a advocacia em Pernambuco precisa de uma liderança forte e inovadora, alguém que compreenda os anseios da classe e esteja disposto a fazer a diferença.

Recebemos o chamado de advogados cansados da atual situação, e essa é uma questão urgente que precisamos enfrentar.

A advocacia pernambucana está em um momento crucial. Estamos cansados da polarização e da falta de representatividade. É hora de unir forças e construir um futuro melhor para nossa profissão.

Atualmente, posso afirmar que as subseções não possuem a autonomia que deveriam ter, seja administrativa ou financeira. Nos sentimos presos diante das decisões impostas pela OAB estadual, o que prejudica a qualidade dos serviços prestados e a gestão local. É hora de dar voz e liberdade a essas lideranças! Precisamos aumentar o valor do duodécimo (repasse dado para arcar com as despesas da subseção), que hoje é insuficiente para cobrir as despesas básicas e fomentar projetos que beneficiem a advocacia local.

A realidade é que muitos colegas enfrentam desafios diários para manter suas subseções funcionando. Toda a advocacia precisa dos honorários no final do mês para pagar as contas, mas os processos estão paralisados, e a comunicação com o Judiciário é deficitária, impactando toda a classe. Para ser um bom gestor, um presidente precisa saber ouvir e sentir na pele as dificuldades da advocacia — e isso nós entendemos profundamente, pois além de nos afetar, sempre nos colocamos no lugar daqueles que enfrentam essas adversidades.

Estamos aqui para propor uma nova era para a OAB Pernambuco! Vamos dar voz e autonomia às subseções, capacitar nossos advogados e garantir que todos tenham acesso aos recursos necessários para atuar com excelência. Como, por exemplo, com o aumento do duodécimo às subseções, revendo a formatação da anuidade perante os advogados e a criando um curso técnico de formação à advocacia com linhas de crédito, podemos impulsionar o crescimento da advocacia em nosso estado.

Nosso objetivo é que a OAB se torne um espaço onde cada advogado, independentemente de sua localização, tenha a oportunidade de se desenvolver e contribuir para a profissão. Com uma escola técnica, proporcionaremos uma formação que não apenas ensine, mas também inspire. Precisamos de advogados que sejam líderes em suas regiões, atuando de forma autônoma e inovadora, sempre em busca do melhor para seus clientes e para a sociedade.

Como candidato à presidência da OAB PE, coloco minha experiência e minha paixão pela advocacia à disposição de todos.

Minha história em Caruaru me ensinou que, com determinação, coragem e união, podemos superar qualquer desafio e construir um futuro melhor para a advocacia em Pernambuco.

Nossa chapa é formada por advogados independentes, comprometidos com a valorização da advocacia e totalmente desvinculados de grandes escritórios que contribuem para a precarização da profissão. Representamos uma verdadeira alternativa para uma advocacia autêntica e representativa, pois todos os integrantes da chapa exercem a profissão diariamente e têm nela a sua base de sustento, com um projeto voltado para uma transformação coletiva. Enfrentamos inúmeros desafios para registrar nossa chapa, e muitos nos subestimaram. Contudo, esse registro já representa uma conquista, e seguimos confiantes na vitória nas urnas.

Fernando Santos Júnior, advogado e candidato à presidência da OAB-PE