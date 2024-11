Conversa de ½ minuto (36) - Portugal - 2ª Parte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

LIVRARIA BERTRAND, Rua Garrett, Lisboa, fundada em 1732, mais antiga livraria do mundo (segundo o Guiness Book). Na montra (vitrine), livro sobre Fernando Pessoa. Pedi, à vendedora, apontando

Por favor, queria esse livro.

E ela, depois de consultar o computador,

Escusas, não temos.

O exemplar está na montra.

Pois sim, mas na casa não há mais.

– Então, qual o sentido de exibir?

– Não sei.

Basta abrir a montra e me vender.

Isso não posso fazer.

MANUEL BANDEIRA, poeta, da ABL. Nunca lançou um livro em Portugal. Nem mesmo seu Poesia, editado por lá, mereceu isso. Talvez por ter prefácio de Henrique Galvão, um feroz opositor de Salazar. O fato que nos interessa foi contado por confrade na ABL. Segundo ele tudo se deu, numa livraria carioca, em fila para autógrafos. Chega jovem português e põe o livro, que acabara de comprar, na sua frente. Sem saber de quem se tratava, para a dedicatória, nosso poeta perguntou

– Por favor, que nome ponho?

– Manuel Bandeira, ora essa.

Homessa, poderia dizer, lembrando expressão muito frequente nos diálogos de Eça de Queiroz.

MANUEL FONSECA, editor. Em seu O pequeno livro dos grandes insultos lembra uma boa coleção dos que se dizem na terrinha. Seguem dois exemplos

O Camões era zarolho,

Mas ilustre português:

Via mais só com um olho

Do que nós com todos três.

A cagar fiz um cigarro,

A cagar o acendi,

A cagar o fumei todo,

A fumar caguei para ti.

MAURÍCIO MENA BARRETO, cirurgião plástico. No Hospital da Luz (Lisboa) encontra com a biomédica Margarida Ruela e, querendo ter seu número de celular, pergunta

Pode me dar seu telemóvel?

A senhora, depois de grande hesitação, afinal lhe entregou o aparelho.

ONÉSIMO TEOTÓNIO ALMEIDA, da Universidade de Brown (Estados Unidos). Na ilha Terceira (Açores), esporte preferido são as touradas de corda. Uma grande festa, 250 por ano, em ilha com apenas 70 mil habitantes. Visitando familiares, Onésimo encontrou amigo com perna e braço quebrados, e a explicação que recebeu dele foi cômica

– Vi o touro correr para mim; mas, como eu ‘tava c’os copos, vi dois touros. Fui esconder-me atrás de uma árvore. Mas, bêbado como eu ‘tava, vi duas árvores. A minha pouca sorte foi eu esconder-me atrás da árvore falsa e vir contra mim o touro verdadeiro.

* * *

Adriano Moreira lhe disse que era nome de rua em São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe (Golfo da Guiné, costa ocidental da África Central). O menor país de língua portuguesa. Muito apropriada, essa homenagem, por ter sido ministro do Ultramar e presidente da Academia Internacional de Cultura (nos tempos de Salazar). Depois da independência do país foi conferir se ainda estava lá seu nome, e viu

– Rua Ex-Doutor Adriano Moreira.

O que lembra história que se conta de placa que a Prefeitura de São Paulo teria posto, no local, quando trocou nome da “marginal” do Rio Tietê para “avenida”

Avenida Otaviano Alves de Lima (ex-marginal).

PROPAGANDA. Em velho jornal português

Seu marido bate-lhe? E não pode com a força dele? Pois então tome Farinha de Fava ou de Favacau d’A Mariazinha... e verá como cria forças para até o atirar pela janela fora!...

Fava, cada quilo ........................... 4$00

Favacau, cada quilo ...................... 6$00

Peça o catálogo geral, com todas as indicações A Mariazinha, Rua Barros Queiroz, 26 e 28.

SERGINHO, filho. Numa farmácia, à Rua da Escola Politécnica,

Que horas vocês fecham?

Nunca. Veja, na placa, “Farmácia 24 horas”.

E qual a razão do cadeado?

Que cadeado?

Esse (apontou), pendurado na porta de entrada.

Alguém deve ter posto aí, vamos investigar,

Só que até hoje estão no mesmo lugar, depois de anos, a placa das “24 horas” e o tal cadeado.

SÉRGIO GODINHO, compositor e cantor (uma espécie de Chico Buarque de Portugal). Lá, os como ele são conhecidos como Cantores de Intervenção. Só para lembrar, uma das coisas boas na culinária de Pernambuco são as tanajuras formigas pretas, de bunda grande, que depois de volumosas chuvas fazem seus últimos voos e caem mortas no chão. As estradas ficam cheias de gente, catando para jantar. O grande Zé Cláudio, num aniversário que fiz em 2013, até ofertou quadro que pintou com o desenho delas no ar, mais essa quadrinha

Muitas felicidades

Muitos anos de ventura

Sapotis e coca-colas

Farinha com tanajura.

Encontro com Sérgio nas Correntes d’Escrias (à Póvoa do Varzim), mais antigo festival literário de Portugal e o cumprimento dizendo

Lembra que nos encontramos pela última vez no Recife, em jantar na nossa casa?

Inesquecível porque, pela primeira vez na vida, comi formiga.

Faltou só dizer se gostou. Mas deve, por ser uma iguaria.

ZÉ LIVREIRO, alfarrabista. Escreveu livro, Confissões de um Livreiro (inspirado em Crónicas de um livreiro, de Martin Lathan), em que conta histórias curiosas da profissão. Como quando, certo dia, apareceu cliente pedindo

Quero o livro daquela senhora que ganhou o Prêmio Nobel.

Quem?

Sara Mago.

José Paulo Cavalcanti Filho, advogado