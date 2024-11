Capiba vive

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No último dia 28 de outubro, Pernambuco comemorou os 120 anos do nascimento de Lourenço da Fonseca Barbosa, o Capiba, compositor e um dos principais responsáveis por levar o frevo para o Brasil e para o

mundo. Alguém a quem nós, pernambucanos, devemos de forma permanente – e persistente - ofertar todas as honras e homenagens. Na condução do Governo do Estado, a governadora Raquel Lyra e eu anunciamos, a poucos dias do aniversário, uma reforma de R$ 1,5 milhão na casa onde Capiba morou, no Espinheiro, Zona Norte da nossa capital. Após a reforma, o imóvel, que pertence ao Estado, funcionará como uma unidade do Conservatório Pernambucano de Música, braço da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco

responsável pela educação musical e preservação das nossas tradições rítmicas.



Nascido em Surubim, em 28 de outubro de 1904, Lourenço da Fonseca Barbosa é uma das mais importantes expressões da cultura pernambucana e recifense, tendo deixado um legado inestimável, incluindo mais de 200 composições de frevo, que repetimos alegremente carnaval após carnaval há tantos anos. E assim será por

mais tantos outros. Além do frevo, o artista multifacetado atuou em outras searas, com produções na valsa-canção e atuação importante no Movimento Armorial, por exemplo.



A caminho daquela agenda, me lembrei das vezes em que estive, como parlamentar, visitando o imóvel, marcado até então pelo completo abandono. No lugar onde deveríamos destacar num pedestal esse

mestre do frevo pernambucano, nos deparávamos com lixo, mato e pichações. Há quase três anos, em 1º de dezembro de 2021, escrevi um artigo publicado neste mesmo Jornal do Commercio com o título

“Capiba no esquecimento”. Naquela oportunidade, cobrava ações do Poder Executivo contra o abandono da casa: “Pernambuco espera que Capiba seja logo retirado do esquecimento a que foi submetido, voltando a ter o tratamento devido pelos representantes da coletividade”, escrevi.



Quis o destino que, como “representante da coletividade”, como escrevi, na honrosa função de vice-governadora do Estado, esteja nesse momento contribuindo, a partir da decisão da governadora Raquel Lyra, em tirar Capiba do esquecimento, tornando-o cada vez mais presente através da educação e, sobretudo, da multiplicação doseu legado em cada estudante que passará pela nova unidade do Conservatório. Sem dúvidas, reconhecer e valorizar o nosso patrimônio cultural é uma das responsabilidades mais importantes de quem está à frente do Governo do Estado, garantindo a preservação de quem somos enquanto sociedade para que, sob a luz desse conhecimento, possamos seguir engrandecidos rumo ao futuro.



É dessa forma que, através do investimento garantido da Secretaria de Educação e Esportes, aproximadamente mil e seiscentos estudantes pernambucanos serão beneficiados. Já aprovado, o projeto

arquitetônico prevê adaptar a casa às necessidades do Conservatório, garantindo a integração harmoniosa entre as exigências da instituição de ensino com as características do imóvel. Nos próximos dias, a

licitação e, logo em seguida, a obra, estarão em ação. Atualmente, como acompanhamos na visita, a casa de Capiba está com a manutenção e a segurança em ordem, aguardando o início das

intervenções.



Assim como em relação à casa de Capiba, garantir a restauração e requalificação da nossa história e da nossa cultura é uma diretriz da nossa gestão. Valorizar e recuperar o nosso patrimônio não pode ser destacado apenas no discurso, ocasionalmente vazio: por determinação da governadora Raquel Lyra, essa é uma decisão firme, com efeitos práticos.



Desde a sua posse, há menos de dois anos, uma série de ações de proteção ao nosso riquíssimo e incalculável patrimônio já foi realizada, a exemplo da reabertura do Cinema São Luiz, no Recife, da parceria

com a Universidade Católica de Pernambuco para a restauração do Liceu de Artes e Ofício, das obras do Cine Guarany, em Triunfo, das ordens de serviço para o projeto arquitetônico da Fábrica Tacaruna e

para as obras de restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio (Recife) e do Mosteiro de São Bento (Olinda), sem esquecer do prédio histórico do Diário de Pernambuco, também na capital, que se prepara para uma

reforma à altura da sua representatividade.



Voltando a Capiba, no evento em que anunciamos a reforma, tivemos a alegria de contar com a participação da viúva do artista, dona Zezita. Alegre e prestando atenção a cada detalhe da casa onde morou com

seu esposo – o Capiba de todos nós-, garantimos a ela que a partir das ações que o poder público empreenderá ali serão mais um elemento a não permitir que sua história e o seu legado se apagarão – jamais!

Em breve, escutaremos naquela casa da Barão de Itamaracá, de novo, os acordes e as letras de suas canções, como em “Oh Bela!”: “o sorriso da criança/o perfume de uma rosa/o que fica na lembrança” sob a batuta

de futuros músicos de novas gerações. Porque o que é lembrado se perpetua - e Capiba vive, para sempre.



Priscila Krause é vice-governadora do Estado de Pernambuco