Casa Amarela tem uma sorveteria famosa

O Recife é famoso por muitas sorveterias que se tornaram um grande sucesso, que estão espalhadas por praticamente todos os bairros. Uma delas, que existe até hoje, é a Tio Beto, em Casa Amarela, que continua atraindo fregueses de toda a cidade, que vão lá em busca dos seus famosos sorvetes, alguns com sabores exóticos. É muito comum, encontrar grandes filas de clientes, especialmente nos fins de semana.

Em 1970, o empresário sergipano Humberto Pina comprou o ponto da Sorvetes Pinguim, que era da filha Gina Gois, no térreo do Edifício Horasalda. Ficava no centro comercial de Casa Amarela, em frente ao primeiro supermercado Bompreço do Recife, onde começou a produzir sorvetes artesanais.

Sua segunda esposa, Maria Aurora, realizou um concurso entre os fregueses, para escolha do novo nome da casa, tendo como prêmio um balde com 10 quilos de sorvete. A sugestão vencedora foi de uma moradora de Casa Forte e a casa passou a se chamar "Tio Beto Sorvetes". Homenagem ao apelido como Humberto Pina era conhecido.

No início de 1980, Humberto Pina lançou um dos primeiros "food trucks" do Recife. Reformou uma kombi azul, do modelo "Corujinha" e instalou um "freezer", alimentado por um gerador portátil. Tinha vários roteiros: estacionava na Praça do Trabalho, em Casa Amarela, na Praça do Derby, na orla de Boa Viagem, em Olinda, na Avenida Conde da Boa Vista, entre outros locais. Era sempre um sucesso, com filas para comprar seus sorvetes, inclusive nas portas dos estádios de futebol da cidade, nos dias em que aconteciam grandes jogos.

A sorveteria de Casa Amarela chegou a mudar o nome para "Sorvetes Originais", mas voltou à designação original, quando foi reaberta em 2017, pelo seu filho Max Pina. Até hoje, mantém a tradição de fazer um dos melhores sorvetes do Recife. Tem criado sabores criativos, que conseguem o maior sucesso. Uma curiosidade sobre o nome do edifício onde funciona: "Horasalda" era o endereço telegráfico da firma que construiu o prédio.

Hoje em dia, os ensinamentos do sorveteiro são mantidos à risca pelo filho e por dona Aurora. A fabricação é feita a partir das frutas ainda frescas. Para isso, a família organizou uma tabela, com a época da colheita de cada fruta. A casquinha comestível também é feita artesanalmente. Tem mais de 40 sabores, entre eles: Guaraná Fratelli Vita, cuscuz, tareco, ubaias, bolo de noiva, açaí, atemoia, sapoti, pistache, creme russo, cappuccino, coco queimado, mesclado, serenata do amor. Todos, como se diz popularmente de consumir ajoelhado de tão saborosos. entre tantos outros, atraem todos os gostos.

Uma curiosidade é que Max Pina, que comanda a sorveteria atualmente, é um expert, mas que não costuma provar os sorvetes, prática proibida por ser diabético. E entrou na modernidade, passando a usar delivery, atendendo a pedidos de várias regiões da cidade, além de vender seus produtos em algumas "delicatessens" . E viu seu movimento crescer muito, depois da recente abertura do "Atacadão" de Casa Amarela, que fica em frente.

João Alberto Martins Sobral, editor da coluna João Alberto no Social '