Os desafios da advocacia empreendedora

A advocacia empreendedora está se tornando cada vez mais essencial para advogados que desejam abrir, gerir e expandir seus próprios escritórios. Em 2022, o Brasil contava com mais de 1,3 milhão de advogados, segundo dados do Conselho Federal da OAB, o que coloca o país entre os que possuem o maior número de profissionais de direito por habitante no mundo. Com um mercado saturado e disputado, o conhecimento jurídico por si só já não basta para garantir o sucesso de um escritório. Advogados precisam desenvolver habilidades empresariais para transformar seus escritórios em negócios bem-sucedidos e duradouros.

Abrir um escritório de advocacia é apenas o começo de uma trajetória com muitos desafios. Segundo uma pesquisa da Thomson Reuters, 40% dos escritórios de advocacia de pequeno e médio porte no Brasil fecham em até cinco anos de operação. A construção de uma base sólida de clientes é uma das maiores dificuldades, pois o mercado exige não só conhecimento técnico, mas também estratégias de marketing e relacionamento com o cliente. A confiança e a reputação são essenciais nesse setor, e conquistar isso demanda tempo e um bom planejamento.

Outro desafio crucial é a gestão financeira. Segundo o SEBRAE, a falta de controle financeiro é uma das principais razões para o fechamento precoce de pequenos negócios no Brasil, e isso também se aplica aos escritórios de advocacia. A gestão financeira eficaz permite que o advogado empreendedor faça investimentos estratégicos em infraestrutura, tecnologia e capacitação de equipe, o que contribui para o crescimento sustentável do negócio.

Nesse sentido, o planejamento estratégico se torna indispensável para quem deseja consolidar seu escritório. Dados da Legal Trends Report indicam que escritórios que adotam um plano estratégico de negócios têm 35% mais chances de crescimento anual do que aqueles que não o fazem. Criar metas claras, entender o público-alvo e desenvolver um planejamento financeiro estruturado são passos fundamentais. Esse planejamento serve como um guia para o crescimento do escritório, reduzindo riscos e aproveitando melhor as oportunidades de mercado.

Além disso, o crescimento de um escritório depende da capacidade de gestão de pessoas. Segundo uma pesquisa da Deloitte, 78% dos escritórios que investem em treinamento e desenvolvimento de equipe reportam um aumento na satisfação dos colaboradores e uma redução de 25% na taxa de rotatividade. Liderar, motivar e saber delegar são habilidades fundamentais para o advogado empreendedor. Criar um ambiente saudável e investir no desenvolvimento dos colaboradores contribui para a retenção de talentos, o que é essencial para a expansão do escritório.

A tecnologia é outro elemento essencial para escritórios de advocacia que desejam crescer de maneira eficiente. Um levantamento da American Bar Association mostrou que 56% dos escritórios que adotam tecnologias de automação e gestão de processos conseguem reduzir seu tempo de trabalho em até 20%, além de economizar recursos. No Brasil, essa também já é uma realidade, já que o uso de softwares para gerenciamento de processos, acompanhamento de prazos e comunicação com clientes está cada vez mais presente no dia a dia dos escritórios. Há, ainda, uma notória investida na implementação de inteligência artificial por parte dos escritórios, além da crescente busca dos advogados por cursos voltados à utilização da inteligência artificial no direito, na busca por otimização e aprimoramento, de modo que os profissionais possam se dedicar às tarefas mais estratégicas e de maior valor agregado.

Para advogados que querem se destacar, é necessário desenvolver habilidades que vão além do direito. O sucesso na advocacia empreendedora exige um equilíbrio entre conhecimentos jurídicos e competências empresariais. É preciso entender que gerenciar um escritório é como conduzir qualquer outro tipo de negócio, com a responsabilidade de liderar, inovar e prestar um serviço de qualidade que seja percebido e valorizado pelo cliente.

Não há dúvidas que a advocacia empreendedora desafia o advogado a adotar uma postura de gestor, enfrentando desafios que vão desde a conquista e fidelização de clientes até a administração financeira e a criação de uma equipe competente e engajada. Com planejamento, controle financeiro, marketing, liderança e tecnologia, é possível construir um escritório que não apenas se destaca, mas que também se desenvolve de forma estruturada e sustentável. Assim, o sucesso do advogado empreendedor vai além das conquistas jurídicas; ele reside na capacidade de transformar seu escritório em um negócio lucrativo e relevante em um mercado cada vez mais exigente.

Daniela Marques, sócia do BM Advogados e graduada em Direito pela UFPE, pós-graduada em Direito Tributário pela FGV e em Direito Tributário pelo IBDT.