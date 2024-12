A nobreza de ser grato

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Gratidão é um propósito de vida a ser cultivado com prática consciente. Envolve um sentimento de reconhecimento pelas dádivas que a vida proporcionou(a), seja por pessoas, circunstâncias ou momentos. É um valor social, relacionado com fidelidade, lealdade, amizade, amor. A palavra origina do latim gratitudo, termo que é formado a partir da raiz gratus, que significa "agradável" e o sufixo tudo que expressa qualidade. Também deriva de gratia, que significa graça. Pode estar relacionada as ajudas recebidas e a todas as experiências vivenciadas. Uma pessoa pode ser grata por ter saúde, pela família e amigos dignos, pelos aprendizados, oportunidades, ambiente de trabalho inspirador, legado construído, a quem contribuiu na sua jornada para o sucesso pessoal e profissional. Simplesmente, pelo ar que respira, por um sorriso, um abraço sincero, e também pelas dificuldades. Pode ser expressa por palavras com uma simples manifestação verbal, "Muito obrigado", ou gestos.

A gratidão começa com a capacidade de identificar algo de valor recebido, seja uma ação generosa, um momento feliz ou uma oportunidade. Este reconhecimento é o primeiro passo para que a gratidão floresça. Frequentemente leva ao desejo de retribuir, construindo e solidificando relacionamentos interpessoais, colaborando para a construção de uma sociedade solidária. Estudos indicam que o sentimento genuíno de gratidão gera a sensação de bem-estar em quem a pratica e a recebe. Ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade; favorece a qualidade do sono; melhora as relações sociais e a autoestima; bloqueia emoções tóxicas, como mágoa, rancor, inveja. Um indivíduo não pode ser invejoso e grato ao mesmo tempo. São sentimentos incompatíveis.

Vale lembrar que a gratidão é um presente que alguém pode oferecer a si mesmo, pelo reconhecimento do próprio esforço, independentemente da reação alheia. Viver com gratidão ajuda a despertar para as oportunidades de aprender, crescer, reconhecer que a vida é um presente. É uma jornada interior que convida a parar e refletir sobre as muitas razões pelas quais podemos ser gratos, um exercício consciente de apreciar as bênçãos que permeiam nossa existência. Ocorre por práticas cotidianas aplicadas a muitos aspectos da vida e nutrida nos relacionamentos. Pequenos atos podem fazer diferença para muitos. Qualquer doação a pessoas desamparadas, por mais insignificante que pareça, pode gerar uma sincera gratidão que emociona. O cérebro reage, aumentando o nível de dopamina — neurotransmissor responsável, entre outros benefícios, gera sensação de bem-estar, bom humor, prazer. Quanto maior a liberação de dopamina, mais satisfeito, otimista e feliz se sente

Gratidão pode ser praticada até em momentos de adversidade. É desafiador, mas é uma forma de treinar a mente para enxergar o lado positivo das situações. É um exercício de resiliência e transformação pessoal. Ao longo da vida podemos lidar com ingratidões. Em ambientes organizacionais é mais frequente. Ainda assim, o profissional pode agradecer pela oportunidade que teve de contribuir, gerando impacto na organização, nas pessoas com quem conviveu, construir um legado; pelos aprendizados e experiências acumuladas; por relacionamentos cultivados; pelas perspectivas de estar mais preparado para impactar positivamente o mundo; por ter se afastado de indivíduos que não mereciam a sua confiança; por ter sido resiliente, fiel aos seus valores e princípios. Não se abatendo pela ingratidão.

Há uma expressão "Quando uma porta se fecha, outra se abre". É atribuída ao inventor escocês Alexander Graham Bell, que travou longa batalha judicial com o italiano Antonio Meucci pela patente do telefone. Foi esse posicionamento positivo que não permitiu se deixar consumir pela disputa. Seguiu inovando e criou um sistema de educação para surdos. Nascia a leitura labial, que ajuda incontáveis pessoas com deficiência auditiva a se comunicarem.

Por vezes, algo desconfortável, frustrante nos alcança e podemos ficar presos à porta que se fechou. Paralisados, revivendo um passado que não podemos modificar, esquecemos que podemos construir um futuro com novas e criativas possibilidades. Outras portas e janelas se abrem e tantas coisas podem ser empreendidas. Escolher não se permitir esmorecer, sempre agradecendo pelas oportunidades múltiplas da vida faz a diferença.

Pesquisas indicam que a gratidão incentiva comportamentos altruístas, pois quem se sente grato tende a querer compartilhar esse sentimento com os outros. Cultivar a gratidão reforça a noção de que nossas conquistas e bem-estar, frequentemente, dependem das contribuições de outras pessoas. Praticar a gratidão em família, em atividades cotidianas, é um princípio essencial para que os filhos cresçam com esse sentimento. Na vida profissional, essa prática pode ter impacto exponencial. É importante que seja praticada rotineiramente, criando um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas. É um sentimento nobre que eleva a consciência de quem a pratica, demonstrando ser um cidadão com propósitos para o bem coletivo.

Estamos no fim do ano. É um bom momento para reflexão e agradecimento sobre as dádivas que recebemos ao longo do ano. Semeemos gratidão com esperança de um mundo melhor, mais humano, menos desigual, mais digno.

Eduardo Carvalho, Harvard University/IPERID fellow