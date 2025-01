Taciana Moura: 'É preciso democratizar o acesso à cultura para além das capitais'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quando pensamos em cultura, é comum que a imagem dos grandes museus, teatros e centros culturais de capitais e metrópoles venha à mente. Esses espaços desempenham um papel importante na preservação da história, na promoção da arte e na oferta de experiências enriquecedoras. No entanto, o Brasil vai muito além de suas grandes cidades. Existem milhares de comunidades no interior do país que merecem e precisam ter acesso a essas riquezas culturais. Democratizar a cultura significa levar esses espaços para perto das pessoas, reconhecendo suas histórias e valorizando suas identidades locais.

O acesso à cultura é um direito, não um privilégio. Ainda assim, para muitas cidades do interior, visitar um museu ou assistir a uma peça de teatro pode ser uma realidade distante. A distância física das capitais é uma barreira que impede milhões de brasileiros de vivenciarem o que muitos consideram essencial para o desenvolvimento humano e social. Essa exclusão cultural não é apenas uma questão de distância geográfica, mas também de acesso à identidade. Museus, em particular, são espaços que não apenas preservam o passado, mas também oferecem oportunidades de aprendizado e pertencimento. São lugares onde crianças descobrem novas perspectivas, comunidades resgatam seu orgulho e memórias coletivas são valorizadas. Quando essas oportunidades ficam restritas às capitais, parte da história do país corre o risco de ser esquecida.

Felizmente, algumas iniciativas têm se destacado na missão de democratizar o acesso à cultura. Um exemplo notável é o Instituto Conceição Moura, que há anos desempenha um papel fundamental na promoção da cultura e educação em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Com uma visão de continuidade e impacto, o instituto apoia projetos que valorizam a identidade local e fomentam a transformação social por meio da arte e da educação. Sua atuação serve como referência de como é possível levar a cultura para além dos grandes centros e conectá-la com as comunidades.

A criação de museus em regiões fora dos grandes centros é um passo essencial para democratizar a cultura. Nesse contexto, destaca-se o Museu Memórias Vivas, também em Belo Jardim, cuja inauguração está prevista para fevereiro de 2025. O museu será uma ponte entre passado e presente, celebrando a história da antiga Fábrica Mariola e promovendo atividades de arte-educação. Projetos como este, apoiados pelo Instituto Conceição Moura, demonstram como o interior pode se tornar um polo cultural vibrante, resgatando identidades locais e conectando comunidades a experiências enriquecedoras.

É urgente pensar em estratégias para descentralizar a cultura. Projetos que levam museus itinerantes para cidades menores, incentivos para a criação de espaços culturais no interior e políticas que facilitem a mobilidade para eventos culturais são apenas algumas das possíveis soluções. Além disso, é necessário promover a formação de agentes culturais em diferentes regiões, capacitando comunidades locais a contarem e preservarem suas próprias histórias.

Ao levar cultura para além das capitais, o Brasil dá um passo importante para se tornar mais inclusivo e conectado com suas próprias raízes. A democratização do acesso à cultura não se trata apenas de criar novos espaços, mas de reconhecer que cada lugar e cada comunidade têm histórias únicas que precisam ser valorizadas. Isso fortalece a identidade nacional e contribui para a construção de um país mais justo e plural.

A cultura não deve ser um privilégio de poucos, mas um direito de todos. Ampliar o acesso aos museus e demais manifestações culturais é, acima de tudo, um compromisso com o desenvolvimento humano e a redução das desigualdades. Afinal, quando cada pessoa tem a oportunidade de descobrir, criar e compartilhar suas histórias, todos nós ganhamos.

Taciana Moura, presidente executiva do Instituto Conceição Moura