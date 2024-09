Desativado aos domingos

A partir deste fim de semana, o Metrô do Recife não irá funcionar mais aos domingos. A medida é tomada pela CBTU, órgão federal que administra o sistema, com o objetivo declarado de fazer manutenções programadas. Espera-se que, com isso, as frequentes quebras e paralizações dos trens deixem de ocorrer, e de atormentar a população que ainda necessita do metrô para se deslocar na Região Metropolitana, apesar da degradação que avança há anos, sem que os gestores públicos prestem a devida atenção ao problema. Sem recursos para se manter, nem interesse político dos governos e parlamentares para resolver, de fato, o abandono do equipamento no estado, o metrô vem perdendo espaço para outros meios de transporte, notadamente as motos de aplicativos, numa das piores inversões para a mobilidade: com o modal coletivo sobre trilhos em péssimas condições de uso, as pessoas recorrem à carona paga em duas rodas, expondo-se ao risco físico, por falta de opção.

A repetição de problemas técnicos e de furtos de cabos que comprometem o funcionamento do sistema, é agravada pela insuficiência de recursos para a manutenção do serviço. Há poucos dias, a linha Centro parou mais uma vez de oferecer viagens, por problemas técnicos. Num panorama permanente de insegurança operacional, os funcionários do Metrô também integram o quadro problemático, ameaçando fazer greve por melhores condições de trabalho, e contra a perspectiva de privatização. A decisão de interrupção das operações aos domingos vale por prazo indeterminado, segundo a CBTU, decorre da necessidade de “obras de manutenção corretiva da via e todos os demais sistemas das linhas eletrificadas do Metrô do Recife (Centro e Sul)”.

O órgão gestor afirma que tenta minimizar os impactos dos ajustes técnicos, ao restringir a correção para os domingos. A população espera que um dia inteiro sem funcionamento por semana seja o bastante para esses reparos, sem que se estendam para as segundas-feiras, conturbando o início da semana de trabalho para milhares de pernambucanos. Mesmo assim, o dado oficial é que 48 mil usuários circulem aos domingos nas linhas do Metrô do Recife. É muita gente que vê reduzida a sua mobilidade nas cidades atendidas pelos trens.

A aplicação de R$ 136 milhões para a troca de dormentes e trilhos, por outro lado, pode ser vista como necessária para impedir o agravamento da situação de crise, na qual o Metrô está imerso há anos, sem investimentos de modernização e ampliação que poderiam servir muito mais à população. Infelizmente, não houve articulação com o sistema de transporte rodoviário, pois o Grande Recife Consórcio de Transporte divulgou nota afirmando que a entidade foi pega de surpresa com a medida da CBTU. O que mostra, mais uma vez, a desconexão entre os gestores, enquanto os cidadãos continuam esquecidos e penalizados. Caso os recursos sejam bem aplicados, e os serviços do Metrô efetivamente melhorem, a expectativa é que o planejamento do transporte metroviário na Região Metropolitana volte a ser priorizado com metas de modernização e expansão, para o bem da coletividade.