Obra da Prefeitura do Recife destrói novo recapeamento asfáltico no bairro das Graças

Assim são as obras da Prefeitura do Recife/Emlurb: mal se concluiu o recapeamento asfáltico na Rua das Pernambucanas, no bairro das Graças, uma outra empresa contratada surge e desmancha o que foi realizado pela própria Prefeitura. Ao término da obra mais verba será liberada para a empresa recapear o que já foi recapeado. É muito desperdício de dinheiro.

Érique Medeiros, por e-mail

Aprovação do Arcabouço Fiscal

Causa desesperança a falta de colaboração dos poderes Legislativo e Judiciário com o Novo Arcabouço Fiscal, que visa equilibrar as receitas com as despesas do País. O governo, também omisso, pois se acovarda em tomar medidas que afetem a classe mais abastada, ameaça cortar gastos com a população mais pobre, reduzindo ou eliminando beneficiários de programas sociais, educação e saúde. O Judiciário continua a promover ou incrementar ainda mais penduricalhos aos já inflados contracheques. O último avanço concedeu mais 120 dias de repouso por ano aos magistrados, com a possibilidade de conversão em dinheiro. Como suas excelências já usufruem de mais de sessenta dias de férias por ano, fica evidenciado o caráter remuneratório do recente benefício, que aliás não sofrerá o assédio tributário, por se tratar de verba indenizatória. O Legislativo está mais preocupado com o resgate de suas emendas PIX do que com o futuro do País. Até quando estaremos fadados a financiar esses absurdos?

Carlos Alberto, por e-mail

Placa de sinalização arrancada

Na Rua do Futuro, no bairro das Graças, vândalos arrancaram uma importante placa de sinalização vertical, nas proximidades da esquina com Rua Xavier Marques, próximo aos Restaurantes Adega do Futuro e Quina do Futuro. Peço a CTTU que faça o devido conserto.

Izabel Wanderley, por e-mail

Embalagem menor e preço mais caro

O preço dos alimentos está um absurdo. Eu gosto bastante de uma marca de bolacha de água e sal, mas percebi que ela diminuiu de tamanho e o preço ficou mais caro. O pior que não é só com a bolacha, mas várias mercadorias estão com a embalagem menor e o preço nas alturas. Alô, Procon.

Henrique Lotto, por e-mail

Lombada indevida

Faço o mais veemente apelo ao DER para desativar uma lombada eletrônica que inferniza a vida de milhares de jaboatonenses que precisam ir ao bairro de Jaboatão centro. O equipamento que serve mais como fábrica de multas do que redutor de velocidades, aumenta ainda mais o congestionamento quilométrico da Avenida Manoel Rabelo. Com a construção de um grande condomínio no bairro de Engenho Velho, a já saturada e abandonada Rodovia Estadual, de responsabilidade do Governo do Estado, virou o maior martírio do já sofrido município abandonado. O trambolho fica em uma área próximo a parte mais estreita da via, próximo a ponte sobre o Rio Jaboatão e ao terminal integrado, cuja instalação foi totalmente errônea devido ao grande fluxo de veículos grandes que só piora o já combalido tráfego infernal do local.

Fábio Júnior, por e-mail

Seleção brasileira sem confiança

Mais uma decepção da nossa seleção que teve que correr atrás do resultado e empatar em 1x1 com o Uruguai, em Salvador, com um golaço do Gerson. Que formada por bons e destacados jogadores em seus clubes, na seleção brasileira não conseguem produzir o que se espera deles. Na minha modesta opinião é mais por falta de confiança e críticas dos torcedores que convivem decepcionados desde 2003, em que o futebol brasileiro regrediu. Porém, longe de achar que não vamos nos classificar para Copa do Mundo de 2026. Nem mesmo a Argentina, que está em primeiro nas Eliminatórias, está sobrando em campo. Inclusive, teve que lutar muito, na terça-feira (19), para vencer em casa o último colocado, o Peru, por 1x0.

Paulo Panossian, por e-mail

Exclusão de tenista

É profundamente lamentável que, em um torneio profissional realizado na cidade do Recife, a organização, por meio da Federação Pernambucana de Tênis, tenha ignorado o talento e o mérito esportivo do tenista número 1 do ranking estadual de Pernambuco. Essa exclusão é inadmissível, especialmente em um evento que deveria celebrar o esporte, a competitividade e a representatividade local. Privar o melhor tenista do estado da oportunidade de participar é um desrespeito não apenas ao atleta, mas também ao esforço e a dedicação de todos aqueles que lutam para elevar o nível do tênis pernambucano. Eventos como esse deveriam ser uma vitrine para nossos talentos e um incentivo ao desenvolvimento do esporte em nossa região. No entanto, a decisão da Federação passa a mensagem contrária: de que méritos e conquistas não são valorizados. Espero que essa situação sirva de alerta para futuras edições e que medidas sejam tomadas para garantir que o esporte seja conduzido com mais respeito, justiça e transparência. Nosso estado tem grandes talentos, e eles merecem ser reconhecidos.

Eduardo Christini, por e-mail