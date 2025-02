Voz do Leitor, 25/01: Fiações desorganizadas em Boa Viagem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fiações desorganizadas em Boa Viagem



No último final de semana, a Neoenergia de Pernambuco fez sua parte ao trocar um poste que estava ameaçando cair na Rua Padre Bernardino Pessoa, em frente ao condomínio Ana Paula, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Agora, cabe às operadoras de internet e de telefonia realizarem suas atribuições de recolar todas as fiações no seu devido lugar. Inclusive, a Neoenergia deveria exigir e fiscalizar as operadoras, já que as mesmas são locatárias de todos os postes da empresa. Os pedestres correm riscos com essa enormidade de fios caídos na calçada.

Wilson Vieira, por e-mail

Cinema brasileiro no Oscar

Que alegria ver o cinema brasileiro novamente indicado ao Oscar. O filme 'Ainda Estou Aqui' é um retrato inexplicavelmente emocionante de todas as vidas que se dividem entre o antes e o depois daquilo que a ditadura nos tirou. O direito de existir, de protestar, de resistir e até mesmo o de morrer. Nossas noções de crueldade são desafiadas diante de nossos olhos quando até mesmo o direito ao luto e aos corpos sem vida dos que se foram são arrancados de maneira covarde. A preservação da memória é o que temos de mais importante na vida. Enquanto os fascistas e os ditadores terminarão no esgoto da história, a arte durará para sempre. Ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém tem este direito. É importante nunca se esquecer disso. É essencial para história do Brasil que esses filmes sejam vistos pelos que fingem que a ditadura e as suas consequências não existem. Parabéns, Fernanda Torres, Walter Salles e a todos que fizeram essa obra maravilhosa do 'Ainda Estou Aqui'.

Cláudio Carvalho, via redes sociais.

Flanelinhas tomam conta de estacionamento de Banco do Brasil

Como uma agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Domingos Ferreira, número 3452, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, permite que flanelinhas tomem conta do estacionamento privado? O imóvel é da agência ou não é? Segurança é somente da porta para dentro? E nós, correntistas, ficamos a mercê dessas pessoas no estacionamento? Diretores da Superintendência do Banco do Brasil do Recife, por favor, tomem uma providência para segurança de todos.

Augusto César, por e-mail

Discurso imperialista

Em seu discurso de posse, Donald Trump fez uma apologia ao imperialismo e ameaçou todo o mundo com medidas punitivas para permitir o domínio e crescimento americano. Um rosário de absurdos, como: tomada do Canal do Panamá e mudança do nome do golfo do México, além da adoção de medidas fiscais contra alguns países para beneficiar os americanos... São o retrato da nova politica dos Estados Unidos. O mundo mudou, mas o discurso imperialista é o mesmo, ou talvez pior.

Sylvio Belém, por e-mail

Combate à violência nos estádios

O futebol nacional retornou com tudo. É jogo atrás de jogo e, em menos de duas semanas que a bola voltou a rolar, já teremos clássico neste sábado (25), entre Náutico x Santa Cruz, no estádio dos Aflitos. E, como em todo ano, a preocupação do torcedor pernambucano é uma só: violência nos estádios. Peço que a Secretaria de Defesa Social e a Polícia Militar de Pernambuco tomem medidas efetivas para combater as ações desses vândalos que vão aos estádios para brigar e causar arruaça nas ruas. Os torcedores que amam seus clubes temem ir aos jogos com a família e crianças e, cada vez mais, estão se afastando das praças esportivas. Que em 2025 vejamos mais gols e menos notícias de brigas desses criminosos que se dizem torcedores.

Lucas Holanda, por e-mail

Resposta da Secretaria de Saúde do Recife



A Policlínica Lessa de Andrade informa que o banheiro em questão, localizado no 1º andar, está desativado para reforma, servindo apenas para armazenamento de materiais de limpeza e com acesso exclusivo por parte de alguns funcionários, para o manejo desses produtos. Para uso por parte de pacientes, acompanhantes e profissionais, há banheiros em condições apropriadas no térreo e 2º andar da unidade. Importante lembrar que a policlínica está passando por um processo de reestruturação e ampliação de serviços, incluindo a implantação, recentemente, de um Centro TEA e de uma sala de vacinação com recurso de realidade virtual para crianças neurodivergentes. Na próxima semana, conforme o calendário de intervenções da engenharia da Sesau, está prevista a reforma do banheiro em questão e melhorias de outros setores, incluindo a substituição de mobília.

Assessoria de Imprensa