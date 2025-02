Voz do Leitor, 01/02: Desrespeito no trânsito provoca congestionamento em Casa Amarela

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desrespeito no trânsito provoca congestionamento em Casa Amarela



Solicito providências a CTTU para melhorar o fluxo do trânsito na Rua Olímpio Tavares, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte, onde funciona um tradicional colégio do Recife. Os motoristas não respeitam a faixa amarela - de proibido estacionar - existente em um dos lados da rua, e o espaço que resta não é suficiente para passagem dos veículos nos dois sentidos, provocando um enorme congestionamento e travando o trânsito no local. Acho que a solução seria retirar a faixa amarela e tornar a rua de sentido único (mão única), com a saída da rua sendo pela Estrada do Arraial. Fica a sugestão.

Risoaldo Duarte, por e-mail

Descaso com o Litoral de Pernambuco

Os municípios de Olinda e Paulista têm as piores praias de Pernambuco, lixo puro, sujeira por todo lugar. Na verdade, o Litoral Norte do Estado é completamente abandonado pelo poder público. Nem vereador, nem prefeito, nem deputados, nem governo... Ninguém faz absolutamente nada para melhorar as condições de nossas praias. Pernambuco é o pior estado do Nordeste no quesito de infraestrutura dos pontos turísticos, principalmente, as praias.

Lúcio Xavier, via redes sociais

Aumento do ICMS

Fico impressionado com o nível de desconhecimento da população. Basta surgir a notícia de que o preço do litro da gasolina vai aumentar, as pessoas imediatamente culpam o governo federal. Entretanto, a grande maioria, desconhece que o aumento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) é de responsabilidade dos governos estaduais. Então, antes de falar besteira em público, as pessoas deveriam se informar melhor, estudar sobre assuntos que não dominam para não falarem besteira. Dito isto, a governadora Raquel Lyra acha correto esse aumento do ICMS? Nosso estado já carece de segurança, saúde e educação pública e, não satisfeita, a senhora ainda concorda com esse aumento? Pense na população, Raquel.

Antônio Manoel, via redes sociais

Fim do Mirabilandia

Lamentável o fim do único parque de diversões de Pernambuco. Agora, quem quiser viver essa experiência de lazer, terá que viajar para outro estado. E, quem não pode, ficará sem opção. Deixaram o parque ficar sucateado para justificar o encerramento, ignorando sua importância histórica e cultural. Mais um espaço de lazer que se vai, enquanto a população fica sem alternativas. O que sobra? Apenas os parques de rua e as praias, que também não oferecem uma boa estrutura e segurança.

Rodrigo Alves, via redes sociais

Efetivo reforçado para o clássico

Depois de alguns apelos dos torcedores de bem, da imprensa e de todos os envolvidos com o futebol em Pernambuco, finalmente, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) preparou um esquema de segurança robusto para trabalhar no clássico deste sábado (1/2), entre Santa Cruz x Sport, no estádio do Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. Segundo a SDS-PE, serão colocados 645 policiais, entre Batalhão de Choque, Rocam, Cavalaria e Rádio Patrulha. Um efetivo que não me recordo de tantos policiais atuando assim numa partida que não se trata de uma final de competição. Espero verdadeiramente que possam garantir a paz e a segurança para àqueles torcedores que amam o futebol e são apaixonados por seus clubes. Quem quiser fazer baderna e confusão, fiquem em casa.

Lucas Holanda, por e-mail