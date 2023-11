MORTE NO METRÔ: homem é encontrado morto sobre trem do Metrô do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um homem de 39 anos foi encontrado morto sobre um dos trens do Metrô do Recife. O caso aconteceu por volta das 22h desta sexta-feira 10/11, quando a composição que operava na Linha Sul chegou à Estação Recife, no bairro de São José, Centro da capital.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) confirmou o fato, mas explicou que ainda estava apurando o que aconteceu. Existe a possibilidade de o homem ter sido atropelado por um veículo e lançado sobre o metrô em uma das muitas passagens elevadas que existem no percurso do sistema.

A vítima foi identificada como Rodolfo Luiz dos Santos Amorim, 39 anos, residente em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes.

VÍTIMA TERIA SIDO ATROPELADA E LANÇADA SOBRE O METRÔ

Nas redes sociais, algumas pessoas comentaram que o rapaz teria sido atropelado por um veículo Gol no Viaduto Tancredo Neves, que passa sobre a Linha Sul, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, e lançado longe, caindo sobre o trem que passava no momento.

As imagens que circulam nas redes sociais são impressionantes devido aos ferimentos provocados na vítima e o fato de o corpo ter permanecido em cima da composição com os passageiros fazendo o embarque e desembarque no sistema.



Outra possibilidade que não está sendo descartada pela CBTU é que o homem tenha cometido suicídio. Segundo informações de parentes, prestadas à Polícia Civil, o homem tinha histórico de depressão e tomava remédio controlado.