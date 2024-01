Feto é abandonado em lixeira no Cais de Santa Rita, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um feto foi abandonado, nesta terça-feira (23), em uma lixeira coletora de resíduos recicláveis da Prefeitura do Recife, no Cais de Santa Rita, no bairro de São José, na região central da capital pernambucana.

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, um funcionário da Prefeitura realizava a coleta do lixo, quando se deparou com o feto. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar na ocorrência, isolou o local para que a realização da perícia.

"Ainda não sabemos se a causa do aborto foi espontânea ou se foi provocada, e qual motivação para a pessoa a vir provocar o descarte do feto. Só vamos ter essa certeza com a perícia criminal", disse a delegada Isabela Veras. "Mas o que sabemos é que o feto passou da fase embrionária e já estava com alguns meses", complementou a responsável pelo caso.

Investigação

Segundo informações da perícia da Polícia Civil, o feto encontrado é do sexo masculino, tinha 25 centímetros e foi encontrado ainda com o cordão umbilical. "O feto estava enrolado com um lençol manchado de sangue, o que se presume ser do feto ou da genitora. Algumas roupas foram apreendidas e serão submetidas a perícia criminal. Como o feto estava com o cordão umbilical, isso vai ajuda na elucidação do crime", informou a delegada Isabela Veras.

As câmeras de segurança da localidade já foram solicitadas para a tentar identificar a pessoa que descartou o feto e buscar a elucidação do fato, que será investigado pela Delegacia de Polícia da Rio Branco. O feto foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Santo Amaro, onde será periciado.