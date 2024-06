Praia sem Barreiras, Calçada Sensorial e outros Projetos Brasileiros serão apresentados na COSP17 na ONU

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A COSP visa promover, proteger e assegurar a plena e igual participação de todas as pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade

Uma das cinco entidades integrantes da delegação brasileira na 17ª edição da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP17) é o grupo Ser Educacional, representado pelo Instituto Ser Educacional.

O evento, realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), ocorre de 11 a 13 de junho em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e tem como objetivo contribuir para o avanço das discussões e ações relacionadas à inclusão social.

"A COSP é a Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas. A COSP visa promover, proteger e assegurar a plena e igual participação de todas as pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade e desenvolver uma discussão política e normativa global em torno dos direitos das pessoas com deficiência", afirmou Sergio Murilo Jr., diretor de Governança Social do grupo e integrante da delegação brasileira na COSP17.

A empresa já participou anteriormente da COSP10 e COSP11, submetendo seus projetos sociais. Durante o evento, serão apresentados os seguintes projetos: Praia sem Barreiras – banho de mar assistido; Bike sem Barreiras – passeio em bicicletas adaptadas; Calçada Sensorial – plataforma que simula uma calçada danificada para a sociedade compreender as dificuldades enfrentadas por essas pessoas; Mãe Esperança – bolsas de graduação a distância para mães de crianças com microcefalia; Novas Histórias – bolsas de graduação a distância para pessoas com Transtorno do Espectro Autista; e Circo Social – oficinas circenses para adolescentes com Síndrome de Down.

Projetos do Instituto Ser Educacional vão ser apresentados na ONU - DIVULGAÇÃO

Além disso, a participação do Ser Educacional na conferência visa buscar futuras parcerias e colaborações com outras instituições, bem como enriquecer os debates com perspectivas valiosas. “A promoção da inclusão na sociedade é um desafio que exige o engajamento de todos. Ao trabalharmos juntos, trocando ideias e nos unindo em prol de um bem maior, podemos construir um mundo onde todos tenham as mesmas oportunidades”, explicou Sérgio Murilo.

Os temas abordados na COSP incluem questões como acesso à saúde, educação inclusiva, acessibilidade, emprego, tecnologia assistiva, igualdade de gênero e muito mais. O tema da COSP 17 será “Repensando a inclusão de pessoas com deficiência na atual conjuntura internacional e antecipando a Cúpula do Futuro”.

"O Instituto Ser Educacional participou de um edital público do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, da Presidência da República, cujo objeto foi a seleção de cinco organizações da sociedade civil (OSC) a serem credenciadas, sem ônus para a Administração Pública Federal, como integrantes da delegação brasileira para a 17ª Sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP/CDPD), ficando entre as cinco instituições selecionadas", explicou o diretor.